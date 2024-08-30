В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами

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Ірина Маймур
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В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами.

Про це повідомляє Мінветеранів.

Ініціативу запустять у межах проєкту VETERAN PRO. Це мережа центрів підтримки ветеранів по всій країні, яка розроблена разом із ветеранською спільнотою.

Мета проєкту — створити мережу центрів для «комплексної підтримки» ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих.

Ветеранські простори VETERAN PRO надаватимуть їм широкий спектр послуг: від психологічної та юридичної допомоги до фізкультурно-спортивної реабілітації та підтримки ветеранського підприємництва.

Зокрема:

  • швидкий доступ до якісних послуг;
  • комплексне відновлення;
  • можливість спілкування з побратимами;
  • підтримку в адаптації до цивільного життя.

У цих просторах також працюватимуть і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

На Форумі показали модель простору VETERAN PRO та віртуальну версію вже працюючого центру в Миколаївській області. Учасники форуму могли отримати консультації від фахівців із супроводу ветеранів, психологів, юристів, та бізнес-консультантів.

Фото: Мінветеранів

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Опубліковано: 30 серпня 2024
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