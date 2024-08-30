В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами
В Україні відкриють безбар’єрні ветеранські простори з юристами та психологами.
Про це повідомляє Мінветеранів.
Ініціативу запустять у межах проєкту VETERAN PRO. Це мережа центрів підтримки ветеранів по всій країні, яка розроблена разом із ветеранською спільнотою.
Мета проєкту — створити мережу центрів для «комплексної підтримки» ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих.
Ветеранські простори VETERAN PRO надаватимуть їм широкий спектр послуг: від психологічної та юридичної допомоги до фізкультурно-спортивної реабілітації та підтримки ветеранського підприємництва.
Зокрема:
- швидкий доступ до якісних послуг;
- комплексне відновлення;
- можливість спілкування з побратимами;
- підтримку в адаптації до цивільного життя.
У цих просторах також працюватимуть і фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
На Форумі показали модель простору VETERAN PRO та віртуальну версію вже працюючого центру в Миколаївській області. Учасники форуму могли отримати консультації від фахівців із супроводу ветеранів, психологів, юристів, та бізнес-консультантів.
Фото: Мінветеранів