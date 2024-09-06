Кияни створюють дзен-парк на Подолі та кличуть на толоку: як долучитися

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Валерія Гуржий
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На початку вересня кияни розпочали створювати новий дзен-парк на Подолі разом із ГО "Притисько-Микільська".

Про це повідомили у спільноті "Подоляночка".

Це буде травма-інформований простір для відпочинку, де громадяни можуть знизити рівень стресу. Планується прибрати все сміття, сухостій і розчистити землю для зниження пожежної небезпеки, а також заради відновлення зеленого міського простору, який був закритий для відвідування з 1985 року. А ще для забезпечення прохолодного зеленого простору для психічного здоров’я, а також захисту місця від забудовників.

Толока відбуватиметься 7-8 вересня з 10:00 до 17:00 за адресою: вул. Притисько-Микільська, 1. Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.

Раніше ми писали, що 27 червня 2024 року на Подолі відкрили терапевтичний сад. Його створили на основі данських та шведських досліджень, а також спроєктували за принципом дизайну здоров'я в ландшафтній архітектурі. Він має окремі зони, пристосовані до різних потреб відвідувачів, зокрема для усамітнення, соціальної взаємодії та реабілітації. До того ж, локація облаштована для маломобільних людей.

Ініціатором проєкту є данський урбаніст, письменник та дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен. Його розробили у співпраці з українськими архітекторами та волонтерською групою, серед яких понад 1000 добровольців, для допомоги у зціленні стресу, психічних травм та ПТСР.

Фото: DIY УКраїна

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Опубліковано: 06 вересня 2024
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