Росіяни скинули отруйні речовини в Сейм: Чи безпечна вода в Києві

Починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, росіяни спричинили масштабне забруднення водойми. Нині воно поширилось по всій акваторії річки у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини. Наступний по течії Київ.

Про йдеться у матеріалі на LB.ua.

З 14 серпня жителі прикордоння на Сумщині помітили у водах Сейму відходи невідомих речовин.

“Зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин. Сталася масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту розчиненого у воді кисню (менше ніж 1 мг/л при мінімально допустимій нормі 4 мг/л)”, — повідомили 27 серпня в Держагентстві з розвитку меліорації, рибного господарства і продовольчих програм.

Згодом почався мор риби, а за нею інших водних тварин.

Уже в кінці серпня забруднення поширилося по всій акваторії Сейму в межах Сумської області й дісталося Чернігівщини. Забруднений Сейм мав такий вигляд: чорна вода, маслянисті плівки й сміття на поверхні, мертва риба, інші тварини й птахи. Також був чутний запах гнилі й аміаку. Згодом забруднення частково перейшло у річку Десна, в яку впадає Сейм.

У Чернігівводоканал одразу повідомили, що місто забезпечують водою лише з артезіанських свердловин, тому забруднення Десни не загрожує водогону. Централізованого водозабору для потреб населення в межах Чернігівської і Сумської областей із річок Сейм та Десна не здійснюють. Але фахівці регулярно перевіряють якість води в колодязях у басейні річок на забруднених ділянках.

Чи загрожує забруднення Києву

На відміну від Чернігова, водозабір і підготовку питної води для централізованої системи постачання Києва здійснюють саме з річок:

30 % — з Дніпра;

10 % — з артезіанських джерел;

60 % — з Десни ( дані Київводоканалу).

Тому, кияни споживають воду з Десни і така екологічна катастрофа здатна вплинути на життєдіяльність столиці.

Проте, 28 серпня КМДА й Київводоканал повідомили , що вода у водогоні відповідає всім нормативам і наразі ніякої небезпеки не існує. Через низку факторів рух забруднення сповільнився. А в Чернігові аналізи поки що не критичні.

“Ми втратили рибу по всьому Сейму. Але це не кінець світу, і якщо це дійсно було виключно органічне забруднення, то річка перетравить і цю біду”, — пояснює директор інституту гідробіології НАН Сергій Афанасьєв.

За його словами, навесні водопілля промиє русло річки й отруйний донний осад, який там утворився. Потім почнеться поступове відновлення популяцій. На це підуть два-чотири роки.

Наразі відомо, що рух забруднення на Десні у напрямку Києва сповільнюється.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

На ділянці річки Десна перед Черніговом продовжуються заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за 2 доби подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні.

Забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах Чернігова на ділянці зруйнованого автомобільного мосту.

У КМДА наголосили , якщо якість води погіршиться, ПрАТ “АК “Київводоканал” негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води.

Фото: Суспільне