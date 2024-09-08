На Київщині археологи розкопали гончарний горн козацької доби: як він виглядає

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Наталія Габрух
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В селі Білогородка, що на Київщині, археологи розкопали гончарний горн 17 століття.

Про це повідомили у відділі культури Білогородської сільської ради.

Зазначається, що 30 серпня, експедиція Інституту археології НАН України проводила розкопки на дитинці стародавнього Білгорода. Археологи знайшли там гончарний горн із залишками гончарного посуду, який датується 17 століттям (козацька доба).

“Знайдений гончарний горн та артефакти, свідчать про розвиток гончарного мистецтва в той час”, — йдеться у повідомленні.

За словами археологів, ця знахідка є унікальна та єдина виявлена за 2024 рік по всій Україні.

На жаль, через незадовільний стан горн не підлягає збереженню. Однак у майбутньому його планують реконструювати, щоб використовувати як туристичний об'єкт.

Фото: Білогородська сільська рада

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Опубліковано: 08 вересня 2024
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