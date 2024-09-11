Куди піти у Києві 13-15 вересня: фестиваль "Покоління", Kazka, Друга Ріка та Христина Соловій

Протягом 13-15 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи гуртів Kazka, Друга Ріка, виконавців Жені Галича, Христини Соловій, Юлі Саніної, фестиваль "Покоління", маркет Всі. Свої, кінопоказ фільму "Готель Гранд Будапешт" на Пейзажній Алеї та прем'єра вистави "Шановані безумці" у театрі на Подолі.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

13 та 15 вересня відбудеться концерт Юлії Саніної I The Hardkiss зі спеціальною програмою Special Kiss, на якій лунатимуть головні хіти у новому звучанні. Special Kiss — це поєднання м’якого звучання рояля, акустичної гітари, перкусії, віолончелі, духових інструментів та соулового вокалу Юлії Саніної.



Також 14 вересня на локації виступатиме виконавець Міша Крупін, який вміло жонглює музичними жанрами від хіп-хопу до блюзу, джазу та свінгу.

На локації є ресторан, спортивна зона, дитячий майданчик, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: V`yava, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 13-14 вересня 18:00, 15 вересня о 17:00

13 вересня на майданчику запалюватиме Boosin, який презентує новий лайв і свіжі треки, а також фірмовий b2b-сет від Fleming&Runov, і мастодонт київської сцени – Illia Chin.

14 вересня на вас чекає виступ Biesmans. Також перед його виступом ви почуєте сет виключно з власних треків від Dmit Kitz [Bearcast], а також позитивне звучання від Alex P.

15 вересня відбудеться концерт рок-гурту Друга Ріка, а після виступу гратиме сет Mukvik , а вечорницю розкачає Moojev.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 13-14 вересня 16:00, 15 вересня о 19:00

На Даху Gulliver заспіває Христина Соловій із великою сольною програмою. Цього дня вона виконає наживо свої хіти, нові композиції та народні пісні у сучасному прочитанні.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Gulliver, Спортивна площа, 1а

Коли: 13 вересня 19:00

Гурт став рекордсменом з прослуховування онлайн, а їхня музика лунає світом від Японії до Америки. Цього вечора на гостей чекають приємні сюрпризи та подарунки, благодійний аукціон та особлива концертна програма від гурту Kazka зі спеціальними гостями та кращими піснями – "Плакала", "Свята", "М’ята", "Поруч", "Палала" та іншими.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 13 вересня 18:00

Фронтмен рок-гурту O.Torvald, військовослужбовець Женя Галич анонсує, що концерт кардинально відрізнятиметься від традиційних виступів гурту. Жодних спецефектів, лише атмосфера цілковитої довіри, музика та всі свої.

Ціна: від 790 грн. Квитки

Де: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4

Коли: 13 вересня 19:00

Хедлайнерами фестивалю стали Віктор Павлік та Руслана. На події на вас чекають головні українські та англомовні хіти 90-х та 2000-х років, шалені DJ-сети, виступи хедлайнерів та фудкорти.Також фестиваль “Покоління” пропонує багато інтерактивних зон. Традиційно всі учасники фесту зможуть долучитися до доброї справи, збираючи кошти на потреби 3 ОШБр.

На фестиваль заборонено приносити з собою: зброю, газові та перцеві балончики, напої та їжу.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 13-15 вересня 16:00

Субота

У маркеті візьмуть участь більше 150 українських брендів, які представлять верхній одяг - тренчі, куртки та пальта, осіннє взуття, жилети, светри та кардигани, сукні та спідниці, трикотаж та спортивний одяг, одяг для дому та сну, взуття, сумки та аксесуари, а також прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 14-15 вересня з 10:00

Фестиваль триватиме два, на якому плануються екскурсії, корисні лекції від науковців Ботанічного саду і практиків пермакультури, дизайнерські практикуми, гардено та арт терапія, заняття з пермакультури для дітей та ярмарок рослин та еко-продукції.

Ціна: вхід на фестиваль вільний, квиток потрібен для входу у Ботсад. Реєстрація на окремі події

Де: Ботанічний сад ім. Гришка, вул. Садово-Ботанічна, 1

Коли: 14-15 вересня з 10:00

Хто керує світом? Хто керує нами? Міністри вважають правдивими слова тільки тих, у кого є золото. Для нас настав час діяти. Якщо ми хочемо напоумити світ, ми можемо розраховувати тільки на таких, як ми самі. Ці слова належать парижанам, котрі насолоджуються співом пташок і кваканням жаб, цінують хороше вино й зустрічають світанки. Усі їх кличуть просто: божевільними. Та можливо наш світ можуть врятувати від жадібних торговців лише Шановані безумці?

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20А,Б

Коли: 14-15 вересня 16:00

Неділя

Кінопоказ фільму "Готель Гранд Будапешт" відбудеться просто неба на Пейзажній Алеї. На локації будуть продаватися напої, також до перших 50 квитків йде бонусом попкорн. Гроші з кінопоказу підуть на збір на евакуацію та ремонт тачок для окремого загону вогневої підтримки Сліпа Лють УДА.

Ціна: донат від 200 грн. Для реєстрації донатьте на банку, робіть скрін, а також пишіть ваше імʼя та прізвище

Де: Пейзажна Алея, зліва від Національного музею історії України

Коли: 15 вересня о 20:00

New Era Kiki Ball — це перший Kiki Ball від Dara & Oliver Extaz. На вас чекають яскраві перформанси від топових представників українського болруму, багато яскравих емоцій та несподівані сюрпризи.

Dara&Oliver Extaz — мембери українського Kiki house of Extaz, співорганізатори ballroom-івентів в Україні, переможці багатьох українських балів.

Подія 18+

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 15 вересня о 12:00

На події виступатиме співзасновник магазину платівок “Октан”, що на території Стрічкоткацької фабрики Саша Шульц та дискжокейка Люм’єр.

Люм’єр — одна з давніх резиденток формації та заходів Loud Contact. Якщо подивитися лише на її останні виступи, можна побачити, що вона однаково добре вписується у вечірки з Detroit in Effect чи Egyptian Lover, з Біном чи Ніколасом Луцом, Крейгом Річардсом, чи Рікардо Вілалобосом.

Door Policy: 21+

Ціна: до 17:00 – 350 грн, після 17:00 – 500 грн. Тільки готівка.

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 15 вересня 16:00

Фото: Дядя Жора, Друга Ріка, faineevents, KAZKA/Facebook, Женя Галич, Руслана Лижичко, Shults.sashaa, Всі.Свої, Пермакультура в Україні