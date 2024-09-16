Студенти через “Дію” отримуватимуть гранти на навчання: як це працює
У додатку “Дія” з’явився новий сервіс — гранти на навчання. Тепер студенти-контрактники можуть отримати фінансову підтримку від держави.
Про це йдеться на сайті застосунку “Дія”.
Грант може частково або повністю покрити вартість навчання. Така практика давно поширена в США та Європі, а цього року впроваджена і в Україні.
Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом-учасником програми.
“Для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракту. Для університетів гранти — це мотивація стати кращими й боротися за кожного студента”, — зазначив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Розмір гранту залежить від бала, який студент отримав на НМТ з будь-яких двох предметів, та коефіцієнта спеціальності:
- 150+ — грант від 15 000 грн;
- 170+ — грант від 25 000 грн.
Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.
Як скористатися сертифікатом:
- Оновити застосунок “Дія”;
- Знайти в переліку документів “Сертифікат на навчання”;
- Натиснути “Отримати грант”;
- Із 15 вересня до 5 листопада активувати грант “Дія.Підписом”;
- Дія сповістить, коли університет отримає гроші з вашого гранту.
Сертифікат на грант щороку формуватиметься в “Дії”.
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