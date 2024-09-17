На Львівщині з’являться нові туристичні маршрути: де саме

На Львівщині розробляють туристичні маршрути субрегіоном Розділля, який охоплює території Новороздільської, Тростянецької, Миколаївської, Ходорівської та Розвадівської громад.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

“Вірю, що завдяки цьому проєкту та співпраці з місцевими громадами, Розділля стане новим туристичним магнітом Львівщини. Це можливість для місцевих громад зміцнити свою ідентичність, відкрити нові економічні перспективи та дати людям те, чого вони так прагнуть – автентичні враження, незабутні зустрічі з історією та природою”, — зазначив керівник управління туризму та курортів ЛОВА Тарас Лозинський.

Також до мережі туристичних маршрутів “Мандри Роздільські” увійде Стара школа, збудована 1905 року у Роздолі. Будівлю довгий час не використовували, проте після реставрації там відкрили громадський простір з кав'ярнею, хостелом та приміщеннями для проведення заходів.

За словами архітектора та краєзнавця Івана Щурка, важливим об'єктом є також палац Жевуських-Лянцкоронських. Для цієї пам'ятки вже знайшли інвестора, який готовий розвивати об’єкт у контексті культури і туризму.

Презентація перших сформованих туристичних маршрутів відбудеться на початку жовтня.

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