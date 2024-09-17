На Київщині хотіли знищити 60 гектарів червонокнижного лісу, щоб збудувати котеджі

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Наталія Габрух
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На Київщині прокуратура запобігла забудові котеджами та знищенню 60 га лісу.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Рішеннями суду у чотирьох справах задоволено позови прокурорів до низки юридичних осіб про повернення лісових земель у Бориспільському районі загальною площею понад 60 га.

Завдяки цьому вдалося врятувати сосново-дубовий ліс із насадженнями віком 70-80 років, червонокнижною рослинністю та розмаїтим тваринним світом.

“Упродовж 2008 року частина масиву вибула з державної власності на підставі незаконних розпоряджень районної державної адміністрації у приватну власність 14 фізичних осіб”, — зазначають у прокуратурі.

Решту землі хотіли привласнили на підставі підроблених державних актів — переведення в землі для сільськогосподарського використання.

Територію лісу хотіли забрати для забудови котеджними містечками, що означало фактичне знищення лісових земель.

Наразі Київська обласна прокуратура поновила право власності держави на ліс.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Опубліковано: 17 вересня 2024
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