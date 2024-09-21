Гурт “Океан Ельзи” випустив перший за вісім років альбом “Той день”

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Наталія Габрух
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“Океан Ельзи” випустив перший за вісім років альбом “Той день”. Платівка присвячена 30-річчю гурту.

Про це гурт повідомив у соцмережах.

Альбом “Той день” став десятим в дискографії колективу й включає 12 треків. Лідер “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук описує альбом як повернення до себе та пробудження.

“Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній”, — прокоментував Святослав Вакарчук.

На обкладинці альбому зображена стилізована квітка сакури, що є символом пробудження життя, щорічного перенародження.

“Всі ці пісні ми випускали з великою душею і з великою радістю, що тепер багато людей зможуть нарешті почути те, над чим ми так довго працювали!”, — додають “Океан Ельзи”.

Прослухати альбом можна за посиланням.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 21 вересня 2024
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