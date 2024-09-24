У кінотеатрах України запровадять єдину систему електронних квитків: для чого

828
Ірина Маймур
share share

У кінотеатрах України запровадять єдину систему електронних квитків.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що Кабмін затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами.

Нововведення дозволить кінотеатрам по всій Україні продавати квитки через єдину електронну систему — “Єдиний електронний квиток”. Це забезпечить точний облік кількості проданих квитків на кожен сеанс, включаючи покази українських фільмів.

Запровадження цієї системи передбачено законом “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Її мета — зробити облік та продаж квитків прозорішим й ефективнішим, що сприятиме державному контролю за касовими зборами, особливо під час показів національних фільмів.

Ця система також спростить процес купівлі квитків для глядачів.

Фото: Unsplash/Krists Luhaers

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 вересня 2024
share share
На Січових Стрільців повністю зняли дах з історичного будинку поліцейської дільниці 1901 року На Січових Стрільців повністю зняли дах з історичного будинку поліцейської дільниці 1901 року У США вийде друком книга українського військового та письменника Артема Чеха "Хто ти такий?" У США вийде друком книга українського військового та письменника Артема Чеха "Хто ти такий?" Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба Метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба ДТЕК побудує установки зберігання електроенергії за 140 млн євро ДТЕК побудує установки зберігання електроенергії за 140 млн євро
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.