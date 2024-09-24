У кінотеатрах України запровадять єдину систему електронних квитків: для чого

У кінотеатрах України запровадять єдину систему електронних квитків.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що Кабмін затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами.

Нововведення дозволить кінотеатрам по всій Україні продавати квитки через єдину електронну систему — “Єдиний електронний квиток”. Це забезпечить точний облік кількості проданих квитків на кожен сеанс, включаючи покази українських фільмів.

Запровадження цієї системи передбачено законом “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Її мета — зробити облік та продаж квитків прозорішим й ефективнішим, що сприятиме державному контролю за касовими зборами, особливо під час показів національних фільмів.

Ця система також спростить процес купівлі квитків для глядачів.