Днями запрацює е-резидентство, яке дозволить іноземцям відкривати бізнес в Україні онлайн

Міністерство цифрової трансформації днями запустить проєкт "Е-резидент", що дасть змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

Раніше Кабмін затвердив механізм отримання "е-резидентства" в Україні. Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких стануть першими е-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд і планувало запустити е-резидентсво в першому кварталі 2024 року.

Над проєктом "Е-резидент" Мінцифри працювало з 2019 року.

"Е-резидент" - це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

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