“Укрзалізниця” будує 66 нових вагонів із кавомашинами, USB й кондиціонерами
“Укрзалізниця” будує 66 нових вагонів із кавомашинами, USB й кондиціонерами.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Нові пасажирські вагони почнуть курсувати вже восени цього року. Серед них будуть купейні, плацкартні, а також чотири спеціальні вагони для людей з інвалідністю.
Нові вагони обладнають сучасними зручностями, зокрема:
- кондиціонерами;
- вакуумними туалетами;
- сповивальними столиками;
- регульованим освітленням;
- розетками з USB та Type-C портами;
- кавомашинами;
- системами відеоспостереження.
Ці вагони мають зробити поїздки більш комфортними для пасажирів і відповідати сучасним стандартам.
Фото: УЗ; скриншот із відео презентації
Опубліковано: 27 вересня 2024
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