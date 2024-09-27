“Укрзалізниця” будує 66 нових вагонів із кавомашинами, USB й кондиціонерами.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Нові пасажирські вагони почнуть курсувати вже восени цього року. Серед них будуть купейні, плацкартні, а також чотири спеціальні вагони для людей з інвалідністю.

Нові вагони обладнають сучасними зручностями, зокрема:

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

сповивальними столиками;

регульованим освітленням;

розетками з USB та Type-C портами;

кавомашинами;

системами відеоспостереження.

Ці вагони мають зробити поїздки більш комфортними для пасажирів і відповідати сучасним стандартам.

Фото: УЗ; скриншот із відео презентації