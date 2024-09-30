“Епіцентр” відкрив під Києвом перший ТРЦ з власним озером та водоспадом

28 вересня запустили першу чергу ТРЦ “Епіцентр“ в Чабанах Київської області.

Про це пише Forbes Україна.

Торгово-розважальний центр розмістився за адресою Одеське шосе, 8, де раніше працював гіпермаркет мережі “Нова Лінія”.

Після масштабної перебудови об’єкт став у 2,5 раза більшим. Загальна площа двоповерхового ТРЦ “Епіцентр” склала понад 96 000 кв. м.

На першому поверсі наразі працюють великий Food Market і “Садовий центр“ із власним озером та штучним водоспадом просто неба. В теплу пору року облаштують літній майданчик з посадковими місцями для відвідувачів ресторанів Food Market, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Також на першому поверсі ТРЦ для відвідувачів доступні: магазин Intersport, аптека, відділення банку, “Мультисервіс”, відділ побутових товарів, парфумерно-косметичний бутік Mon Cheri, зоомагазин Lapki, Automall.

На другому поверсі ТРЦ є дитячий магазин E.Pic, “Галереї Деко”, “Центр Меблів”, “Студія світла”, “Центр техніки ЦЕТЕ”, товари для відпочинку All4Rest, “Кераміка центр” тощо.

Згодом компанія планує відкрити на другому поверсі великий сімейний парк розваг EPILAND площею понад 5000 кв. м.

Також для відвідувачів доступна велика підземна парковка на 847 машиномісць, яка слугуватиме і укриттям.

ТРЦ “Епіцентр” працюватиме навіть під час відключень електроенергії, адже обладнаний дизельгенераторною установкою, а на даху встановлені сонячні панелі.

У торговому об’єкті працевлаштовано близько 450 співробітників.

Фото: “Епіцентр”