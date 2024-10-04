На Венеційській бієнале покажуть оперу українських композиторів про підрив Каховської ГЕС

16
Ірина Маймур
share share

На Венеційській бієнале покажуть оперу українських композиторів про підрив Каховської ГЕС GAIA-24. Opera del mondo.

Про це повідомили на сторінці Opera Aperta.

Вистава завершить публічну програму Українського павільйону, організовану Українським інститутом. Її покажуть 26 жовтня.

Оперу створили українські композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. Вона розповідає про руйнівні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

У постановці використовуються алюзії до Гаї, давньогрецької богині Землі, та гіпотези про Землю як живий організм, що здатен до саморегуляції. Opera del Mondo поєднує ландшафт, що трансформується, людське тіло і театральну сцену у відкритий музично-театральний процес-ритуал.

Постановка містить сцени оголення, моменти гучних електронних звуків та стробоскопічне світло.

Музичний твір вперше представили у Києві в травні 2024 року, після чого його показали в Роттердамі, Нідерланди, а згодом і у Відні. Після виступу у Венеції оперу також планують виконати в Берліні.

Фото: GAIA-24. Opera aperta

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 жовтня 2024
share share
На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами На Старовокзальній демонтували більше 100 конструкцій незаконної реклами Як у Львові відновлюють будинки після обстрілу у вересні: фото Як у Львові відновлюють будинки після обстрілу у вересні: фото Київ отримав 55 автомобілів для міських потреб від Лейпцига Київ отримав 55 автомобілів для міських потреб від Лейпцига У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.