На Венеційській бієнале покажуть оперу українських композиторів про підрив Каховської ГЕС GAIA-24. Opera del mondo.

Про це повідомили на сторінці Opera Aperta.

Вистава завершить публічну програму Українського павільйону, організовану Українським інститутом. Її покажуть 26 жовтня.

Оперу створили українські композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. Вона розповідає про руйнівні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

У постановці використовуються алюзії до Гаї, давньогрецької богині Землі, та гіпотези про Землю як живий організм, що здатен до саморегуляції. Opera del Mondo поєднує ландшафт, що трансформується, людське тіло і театральну сцену у відкритий музично-театральний процес-ритуал.

Постановка містить сцени оголення, моменти гучних електронних звуків та стробоскопічне світло.

Музичний твір вперше представили у Києві в травні 2024 року, після чого його показали в Роттердамі, Нідерланди, а згодом і у Відні. Після виступу у Венеції оперу також планують виконати в Берліні.

Фото: GAIA-24. Opera aperta