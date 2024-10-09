"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок у листопаді: які функції там будуть

267
Ірина Маймур
share share

“Укрпошта” запустить новий мобільний застосунок у листопаді.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Новий застосунок матиме поліпшений функціонал і зможе значно спростити процеси відправлення та отримання посилок.

Користувачі зможуть автоматично отримувати інформацію про статус посилки: більше не потрібно вводити трекінг вручну, адже додаток надсилатиме push-повідомлення, щойно посилка вирушить у дорогу.

Крім того, з новим застосунком можна буде перенаправляти посилку до іншого відділення, оплачувати послуги та відстежувати весь маршрут відправлення. За словами Смілянського, якщо посилку передано до обіду, її гарантовано доставлять наступного дня до адреси в іншому місті, а в деяких випадках вечірні відправлення також можуть дійти за добу.

За словами Смілянського, новий мобільний застосунок – власна розробка IT-департаменту "Укрпошти", який розробив для нього нову архітектуру.

Наразі новий додаток проходить бета-тестування, в якому бере участь 22 тисячі співробітників підприємства.

Фото: “Укрпошта”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 жовтня 2024
share share
У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури На Львівщині створять інститут, який займатиметься реставрацією пам’яток культури В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів: деталі В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів: деталі Дивіться, як оновили лаунж на Центральному залізничному вокзалі: фото Дивіться, як оновили лаунж на Центральному залізничному вокзалі: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.