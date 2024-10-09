"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок у листопаді: які функції там будуть

“Укрпошта” запустить новий мобільний застосунок у листопаді.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Новий застосунок матиме поліпшений функціонал і зможе значно спростити процеси відправлення та отримання посилок.

Користувачі зможуть автоматично отримувати інформацію про статус посилки: більше не потрібно вводити трекінг вручну, адже додаток надсилатиме push-повідомлення, щойно посилка вирушить у дорогу.

Крім того, з новим застосунком можна буде перенаправляти посилку до іншого відділення, оплачувати послуги та відстежувати весь маршрут відправлення. За словами Смілянського, якщо посилку передано до обіду, її гарантовано доставлять наступного дня до адреси в іншому місті, а в деяких випадках вечірні відправлення також можуть дійти за добу.

За словами Смілянського, новий мобільний застосунок – власна розробка IT-департаменту "Укрпошти", який розробив для нього нову архітектуру.

Наразі новий додаток проходить бета-тестування, в якому бере участь 22 тисячі співробітників підприємства.

Фото: “Укрпошта”