Як безпечно збирати гриби — поради ДСНС

Збирати гриби в лісі — це чудовий спосіб провести час на природі , але важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб не загубитися.

На цьому наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У ДСНС дали кілька корисних порад усім, хто збирається у ліс по гриби:

перед походом в гори чи ліс, ознайомтеся з прогнозом погоди;

одягайте яскравий одяг;

беріть воду та перекус;

використовуйте GPS або механічний компас;

заряджайте телефон та візьміть з собою Power Bank;

складіть маршрут і вивчіть місцевість;

запам'ятовуйте орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти;

повідомте рідних про ваш маршрут;

маркуйте шлях (можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб легше знайти дорогу назад);

плануйте час походу так, щоб повернутися до сутінку;

не панікуйте, якщо загубилися, спробуйте повернутися до місця, де востаннє бачили знайомий орієнтир або дорогу. Спокійно зателефонуйте до рятувальних служб за номером 101.

Фото: Уніан