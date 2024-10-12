Як безпечно збирати гриби — поради ДСНС
Збирати гриби в лісі — це чудовий спосіб провести час на природі, але важливо дотримуватися заходів безпеки, щоб не загубитися.
На цьому наголосили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
У ДСНС дали кілька корисних порад усім, хто збирається у ліс по гриби:
- перед походом в гори чи ліс, ознайомтеся з прогнозом погоди;
- одягайте яскравий одяг;
- беріть воду та перекус;
- використовуйте GPS або механічний компас;
- заряджайте телефон та візьміть з собою Power Bank;
- складіть маршрут і вивчіть місцевість;
- запам'ятовуйте орієнтири: дороги, річки, поля або інші помітні об'єкти;
- повідомте рідних про ваш маршрут;
- маркуйте шлях (можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб легше знайти дорогу назад);
- плануйте час походу так, щоб повернутися до сутінку;
- не панікуйте, якщо загубилися, спробуйте повернутися до місця, де востаннє бачили знайомий орієнтир або дорогу. Спокійно зателефонуйте до рятувальних служб за номером 101.
Фото: Уніан
Опубліковано: 12 жовтня 2024
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