Куди піти у Києві 18-20 жовтня: Latexfauna, Kola і День народження Garage та Closer

Протягом 18-20 жовтня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту Latexfauna, виконавців Арсен Мірзоян і Kola, День народження закладів Garage та Closer та вечірка у Куренях.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На події обʼєднаються українські бренди одягу, чиї речі зігріють навіть в найпрохолодніші осінні дні. Тут ви зможете підготуватися до перших похмурих, а інколи навіть морозних днів, обравши відповідний одяг.

Ціна: вхід вільний

Де: Kapsula, Жилянська, 54

Коли: 18-20 жовтня з 11:00

Bogdan Zaiets — саунд-продюсер, диджей та live-перформер із понад 13-річним досвідом. Окрім написання музики, артист має досвід у звукоінженерії та звукорежисурі, входив до складу журі Jager Music Awards 2024. У своїй творчості Bogdan Zaiets досліджує і розвиває музику без жанрових обмежень, має на меті урізноманітнювати її звучання та розширяти музичний смак слухачів.

Ціна: вільний донат

Де: Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 18 жовтня з 19:00

Субота

Що у програмі:

перший великий сейл натурального від Sabotage wine та Goodwine

Yellow place coffee будуть готувати гарячі коктейлі

пекарня Bake house готуватиме особливий спешл

бараном та борщем з вогню пригощатиме Mirali restaurant

також будуть осінні букети від Flowers goodwine. А ще сейл на обране від Goodwine home.

пиво на драфті від Garage Beer Garden та Spin beerbar

музика від Fusionjams

Ціна: вільний донат

Де: Garage вул. Межигірська, 82

Коли: 19 жовтня з 11:00

Лайнап: Moojev, Neumateria з живим перформансом, а також Off night. Ця подія стане станнє останньою на основній терасі цього сезону, далі всі події пернесуться в теплу й камерну атмосферу біля каміна.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 19 жовтня 16:00

Закладу виповнюється цілих 11 років. У ці дні виступатимуть: Karine, Yansima, Roman K, Shults. Sasha, француженка Sibil, норвежець Sotofett й LNS з Канади.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 19-20 жовтня 16:00

На концерті на вас чекають чоловіча лірика та відомі хіти. Його пісні, засновані на особистих історіях, надихають на кохання, сміливі вчинки та автентичність.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 19 жовтня 19:00

На концерті співачка презентує програму з головних хітів та нових треків. "Чи разом?", "Дочекаюсь", "Біля серця", "Люди", "Бути простим" та інші роботи прозвучать в оригінальному виконанні. Концерт матиме благодійну мету – допомогти Збройним Силам України.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 19 жовтня 19:00

На великому концерті гурті ви зможете насолодитися новими піснями і улюбленими хітами.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 19 жовтня 19:00

Благодійний джем імпровізація від музикантів і танцівників. Тут у вас буде можливість відчути силу мистецтва імпровізації та руху життя. У програмі джаз та хіп-хоп.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Аvangarden, вул. Січових стрільців, 23а

Коли: 19 жовтня 19:00

Фото: Kapsula, Bogdan Zaiets, Fusionjams, Neumateria, Sibil, Арсен Мірзоян, Kola, Latexfauna, Аvangarden,