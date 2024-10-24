Біля селища Славсько на Львівщині збудують гірськолижний курорт: яким він буде

Біля селища Славсько на Львівщині збудують гірськолижний курорт Goro Mountain Resort.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Курорт збудує Okko Group. Він розташовуватиметься біля підніжжя Високого Верху на висоті 650 метрів над рівнем моря, неподалік сіл Волосянка і Верхня Рожанка.

Загальна площа курорту складе майже 1200 гектарів, з яких 360 гектарів займатиме гірськолижна інфраструктура. Курорт пропонуватиме 75 кілометрів лижних трас, найдовша з яких — 3,8 кілометра, а гондольна канатна дорога простягатиметься на 2,8 кілометра.

У межах першої черги на площі 20 гектарів збудують п’ять готельних комплексів на понад 1100 номерів з рекреаційною інфраструктурою, включно зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами.

Компанія вже розпочала роботи з будівництва Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги. Завершення будівництва заплановане на 2028-2029 роки.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт складе $1,5 млрд, з яких $500 млн — це власні та кредитні кошти ОККО Group, решту планують залучити від зовнішніх інвесторів.

Фото: Okko Group