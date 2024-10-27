Дивіться, як ГО “Спадщина.UA” відновила палац Щеньовських на Вінниччині

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Наталія Габрух
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Громадська організація “Спадщина.UA” та Анастасія Донець відновили занедбаний палац Щеньовських на Шаргородщині Вінницької області.

Про це йдеться на офіційній сторінці “Спадщина.UA” у соцмережах.

З кінця XIX століття у палаці мешкала родина цукрових магнатів Щеньовських. Згодом тут була лікарня, а потім — амбулаторія. Останні 20 років будинок стоїть пусткою. Палац Щеньовських — перший об’єкт, який волонтери організації прибрали на Вінниччині.

Палац Щеньовських — проєкт, де “Спадщина.UA” виступає транзитним інвестором. Наразі будівлю впорядкували і шукають для неї дбайливого господаря.

“Екскурсії, фотосесії та івенти вдень та вночі — саме те, що вдихне просто зараз нове життя у палац Щеньовських. Відтак, ми запрошуємо до співпраці туристичних операторів, івент-агенції та всіх бажаючих”, — повідомляють “Спадщина.UA”.

Фото: “Спадщина.UA”

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Опубліковано: 27 жовтня 2024
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