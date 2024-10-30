“Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч”: вони отримають безкоштовне житло і роботу під Києвом

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Ірина Маймур
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Благодійний фонд “Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч".

Його створили для родин, які проживали в сільській місцевості та вимушено покинули домівки через повномасштабне вторгнення, та громад, що потребують фахівців.

Наразі шукають ВПО, як оселяться у Медвинській та Таращанської громадах Білоцерківського району Київської області.

Як стати учасником проєкту:

  • заповнити анкету за посиланням;
  • обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;
  • пройти співбесіду-знайомство;
  • підписати інтеграційний план.

Переможці відбору отримають будинки, робочі місця для працездатних членів родини, а їхні діти зможуть піти до школи або дитячого садка.

Перевага надаватиметься родинам із дітьми, старшими людьми або людьми з інвалідністю.

Наразі п’ять родин уже оселилися у нових домівках у селах Медвин та Лісовичі Київської області.

Фото: “Життєлюб”

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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