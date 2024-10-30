“Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч”: вони отримають безкоштовне житло і роботу під Києвом
Благодійний фонд “Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч".
Його створили для родин, які проживали в сільській місцевості та вимушено покинули домівки через повномасштабне вторгнення, та громад, що потребують фахівців.
Наразі шукають ВПО, як оселяться у Медвинській та Таращанської громадах Білоцерківського району Київської області.
Як стати учасником проєкту:
- заповнити анкету за посиланням;
- обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;
- пройти співбесіду-знайомство;
- підписати інтеграційний план.
Переможці відбору отримають будинки, робочі місця для працездатних членів родини, а їхні діти зможуть піти до школи або дитячого садка.
Перевага надаватиметься родинам із дітьми, старшими людьми або людьми з інвалідністю.
Наразі п’ять родин уже оселилися у нових домівках у селах Медвин та Лісовичі Київської області.
Фото: “Життєлюб”
Опубліковано: 30 жовтня 2024