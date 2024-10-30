“Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч”: вони отримають безкоштовне житло і роботу під Києвом

Благодійний фонд “Життєлюб” шукає ВПО для проєкту “Хата поруч".

Його створили для родин, які проживали в сільській місцевості та вимушено покинули домівки через повномасштабне вторгнення, та громад, що потребують фахівців.

Наразі шукають ВПО, як оселяться у Медвинській та Таращанської громадах Білоцерківського району Київської області.

Як стати учасником проєкту:

заповнити анкету за посиланням ;

; обрати вакансію за кваліфікацією або ту, де можлива перекваліфікація;

пройти співбесіду-знайомство;

підписати інтеграційний план.

Переможці відбору отримають будинки, робочі місця для працездатних членів родини, а їхні діти зможуть піти до школи або дитячого садка.

Перевага надаватиметься родинам із дітьми, старшими людьми або людьми з інвалідністю.

Наразі п’ять родин уже оселилися у нових домівках у селах Медвин та Лісовичі Київської області.

Фото: “Життєлюб”