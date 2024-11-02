У “Києві Цифровому” запустили опитування про те, як покращити літні майданчики закладів
У застосунку “Київ Цифровий” розпочалося опитування про те, як покращити літні майданчики біля кав'ярень та ресторанів Києва.
У 2023 році в місті облаштували 745 літніх майданчиків біля кафе й ресторанів, а також 94 сезонні, які працюють протягом усього року. У 2024-му відкрили 924 літники.
Очікують, що у 2025 році їх стане ще більше, адже попит зростає.
Водночас незаконно розміщені майданчики захаращують архітектуру міста, порушують санітарні норми та правила безбар’єрності.
Про що питають киян:
- чи подобаються кавʼярні й ресторани з літніми й сезонними майданчиками;
- чи відпочивають вони на майданчиках біля кавʼярень і ресторанів;
- чи влаштовує їх розміщення майданчиків у місті;
- які зміни найважливіші в правилах розміщення літніх майданчиків біля кафе й ресторанів.
Долучитися до опитування можна у розділі “Електронна демократія” застосунку “Київ Цифровий”. Відповіді киян надійдуть до департаменту територіального контролю.
Фото: Наталія Слінкіна
Опубліковано: 02 листопада 2024
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