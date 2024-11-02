У “Києві Цифровому” запустили опитування про те, як покращити літні майданчики закладів

У застосунку “Київ Цифровий” розпочалося опитування про те, як покращити літні майданчики біля кав'ярень та ресторанів Києва.

У 2023 році в місті облаштували 745 літніх майданчиків біля кафе й ресторанів, а також 94 сезонні, які працюють протягом усього року. У 2024-му відкрили 924 літники.

Очікують, що у 2025 році їх стане ще більше, адже попит зростає.

Водночас незаконно розміщені майданчики захаращують архітектуру міста, порушують санітарні норми та правила безбар’єрності.

Про що питають киян:

чи подобаються кавʼярні й ресторани з літніми й сезонними майданчиками;

чи відпочивають вони на майданчиках біля кавʼярень і ресторанів;

чи влаштовує їх розміщення майданчиків у місті;

які зміни найважливіші в правилах розміщення літніх майданчиків біля кафе й ресторанів.

Долучитися до опитування можна у розділі “Електронна демократія” застосунку “Київ Цифровий”. Відповіді киян надійдуть до департаменту територіального контролю.

Фото: Наталія Слінкіна