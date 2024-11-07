Наземні переходи, які дублюють підземні, можуть з'явитися ще за 50 адресами у Києві

У Києві вже функціонує 6 переходів дублерів, наразі розглядається можливість облаштування таких переходів ще за 50 адресами.

Про це повідомили начальник служби впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом Дмитро Якубовський та начальник служби розвитку організації дорожнього руху КП "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР) Богдан Тимченко, пише "Вечірній Київ".

Вони наголошують, що підземний перехід є безпечнішим, адже навіть, якщо водій проїде на заборонний сигнал світлофора, він не зіб’є пішохода. Проте не варто забувати, що у країні йде війна, і багато людей отримали інвалідність, крім того наземний перехід є комфортнішим для людей похилого віку, та батьків із візочками. Власне, з цим і пов’язане рішення про організацію цих дублерів.

Щодо того, чи не створюють додаткових проблем із рухом такі об’єкти, то на прикладі переходу на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатику, фахівці констатують, що ні.

"ДТП там не траплялися, а відтак постраждалих пішоходів теж немає. Перехід працює належним чином, і попри занепокоєння автомобілістів, він не створює заторів і не знижує пропускну спроможність", — повідомили у ЦОДР.

На сьогодні спеціалісти ЦОДР продовжують роботу з організації переходів-дублерів. Нині є перелік із 50 адрес за якими була ідея запровадити такий перехід, але не завжди є можливість це зробити, адже в багатьох місцях треба проводити комплексні будівельні роботи, інколи навіть закривати вхід до підземного переходу або переносити вхідну групу. А це все вимагає додаткових ресурсів.

За їх твердженням, в тих місцях, де можна організувати такий перехід без особливих фінансових витрат це робиться. Зокрема, такі об’єкти вже функціонують біля метро "Арсенальна" на перехресті вулиць Михайла Грушевського — Івана Мазепи — Князів Островських, також на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового, Валерія Лобановського — Володимира Брожка.

У Шевченківському районі є три такі об’єкти, зокрема, на перехресті вулиць Олександра Довженка і Молдовської, Богдана Хмельницького і Євгена Чикаленка, що поруч зі станцією метро "Театральна", і вже згаданий дублер навпроти ЦУМу, через Хрещатик.

Фото: Борис Корпусенко