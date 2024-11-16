На Сумщині росіяни пошкодили пам’ятку національного значення — храм 1806 року

У селі Юнаківка Сумської області від російського обстрілу постраждала церква Різдва Пресвятої Богородиці – пам’ятка національного значення та одна з найвідоміших архітектурних споруд регіону.

Про це повідомляє “Православна Сумщина” Сумської єпархії Української православної церкви.

Про наслідки руйнування повідомив головний архітектор Сумщини Володимир Биков. Також він оприлюднив фото пошкоджень.

На них помітно, що довкола споруди згоріли дерев'яні риштування, один з куполів майже на половину зруйнувався, а також обсипалась дзвіниця.

Досі храм належав до Сумської єпархії УПЦ МП. З 2000-х років церква поступово почала руйнуватися і знаходилася в напіваварійному стані.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці побудована у 1806 році і є зразком раннього класицизму. Храм закладений з цегли, оздоблений колонами. Саме він зображений на гербі Сумського району як символ історичної спадщини і духовної глибини краю.

Фото: “Православна Сумщина”