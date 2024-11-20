Куди піти у Києві 22-24 листопада: Pianoboy, Паліндром та спецпоказ фільму "Назавжди-назавжди"

Протягом 22-24 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких препаті фестивалю Black! Factory, спеціальний показ фільму "Назавжди-назавжди", концерти виконавців Tember Blanche, Pianoboy, Cheev та Паліндром, виставка картин Марії Примаченко, а також вечірки у Куренях та КультМотиві.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Майже 100 унікальних творів двох Марій будуть поєднані в одному просторі сучасним дизайном та сценографією Олега Волосовського й Loft buro (творчої команди професійних архітекторів, дизайнерів та художників, що спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів).

Виставку доповнюватимуть роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег", створені сучасним майстром скульптурних інсталяцій Олексієм Шевчуком. Це соломʼяні фігури фантастичних звірів за мотивами живописних робіт Марії Примаченко.

Тут на вас чекатимуть нові картини, відеопокази українських скейт-відео зі всієї країни і сильний лайнап:

19:00-20:30 – Ochii

20:30-22:00 – Human Margareeta

Ціна: від 60 грн

Де: виставкові зали "Хлібні" Національного заповідника "Софія Київська", вул. Володимирівська, 24 а

Коли: до 12 січня щодня з 10:00

Тут на вас чекатимуть нові картини, відеопокази українських скейт-відео зі всієї країни і сильний лайнап:

19:00-20:30 – Ochii

20:30-22:00 – Human Margareeta

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, вул. Спаська 36\31

Коли: 22 листопада з 17:00

На події гратимуть діджеї, буде пиво та їжа від Даниїла Онуфрієва, який є шеф-кухарем Jacuzzi.

Ціна: вхід вільний

Де: Рюмошна "Двадцать", вул. Олеся Гончара, 38а

Коли: 22 листопада з 18:00

На концерті лунатимуть його найвідоміші хіти – "Пазл", "Мрієшся", "Де моя любов живе", "Що це в нас", "Гарно так" та інші популярні пісні.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 22 листопада 19:00

За 5 років разом Саша та Влад випустили близько 40 пісень, і всі вони — деякі вперше, а деякі востаннє — прозвучать 22-23 листопада. Щоб не мучити глядачів одним довжелезним шоу, дует розділив свій репертуар на дві різні, рівноцінні частини.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 22 та 23 листопада 18:00

Субота

Розпочне вечірку Kroft, а далі ви зможете почути унікальну експериментальну колаборацію двох українських електронних проєктів — Off night b2b Aidentique.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 23 листопада з 18:00

Неділя

Спеціальний показ фільму відбудеться за участі режисерки Анни Бурячкової, продюсерки Наталії Лібет та творчої команди.

Після перегляду на глядачів чекає обговорення у форматі запитання/відповідь.

Кінець 90-х. Тоня переходить до нової школи та швидко занурюється в компанію відчайдушної молоді. Невдовзі вона закохується, та опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну. Водночас її переслідує її складне минуле.

Ціна: 180 грн. Квитки

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 24 листопада з 14:30

Лайнап:

Fabrizio Mammarella (IT)

Ready in Led live

Vladyslav Putistin

На події буде можливість придбати фізичні квитки на фестиваль за вигіднішою ціною й одразу ж потрапити на препаті фестивалю. Для власників квитків на Black! Factory вхід вільний. Для тих, хто не має квитку: на вечірці можна буде придбати фізичні квитки вартістю 1400 грн за два дні.

Ціна: тільки на препарті до 17:00 – 350 грн; після 17:00 – 500 грн. Тільки готівка.

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 24 листопада з 16:00

На концерті прозвучать кращі пісні з улюблених альбомів публіки, а також нові роботи виконавця.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 24 листопада з 18:00

На події у вас буде можливість не тільки насолодитися музикою виконавця Pianoboy, а й скуштувати келих улюбленого вина та смачну вечерею на фуд-корті. Також протягом концерту можна буде долучитися до збору на психологічну реабілітацію військовослужбовців НГУ та сімей полеглих героїв від Фонду Наступу.

Ціна: вхід вільний

Де: City FoodHall, ТРЦ Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36, 2й поверх

Коли: 24 листопада о 19:00

Фото: ellichii, grsva, Репортер, kate__kroft, Fabrizio Mammarella, Ірина Середа