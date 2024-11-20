Куди піти у Києві 22-24 листопада: Pianoboy, Паліндром та спецпоказ фільму "Назавжди-назавжди"
Протягом 22-24 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких препаті фестивалю Black! Factory, спеціальний показ фільму "Назавжди-назавжди", концерти виконавців Tember Blanche, Pianoboy, Cheev та Паліндром, виставка картин Марії Примаченко, а також вечірки у Куренях та КультМотиві.
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Виставка картин Марії Примаченко та Марії Галушко у Софії Київській
Майже 100 унікальних творів двох Марій будуть поєднані в одному просторі сучасним дизайном та сценографією Олега Волосовського й Loft buro (творчої команди професійних архітекторів, дизайнерів та художників, що спеціалізуються на створенні гармонійних і комфортних мистецьких просторів).
Виставку доповнюватимуть роботи з арт-проєкту "Наїв ковчег", створені сучасним майстром скульптурних інсталяцій Олексієм Шевчуком. Це соломʼяні фігури фантастичних звірів за мотивами живописних робіт Марії Примаченко.
Тут на вас чекатимуть нові картини, відеопокази українських скейт-відео зі всієї країни і сильний лайнап:
- 19:00-20:30 – Ochii
- 20:30-22:00 – Human Margareeta
Ціна: від 60 грн
Де: виставкові зали "Хлібні" Національного заповідника "Софія Київська", вул. Володимирівська, 24 а
Коли: до 12 січня щодня з 10:00
Тусовка Magic Spells 4 у КультМотиві
Тут на вас чекатимуть нові картини, відеопокази українських скейт-відео зі всієї країни і сильний лайнап:
- 19:00-20:30 – Ochii
- 20:30-22:00 – Human Margareeta
Ціна: вільний донат
Де: КультМотив, вул. Спаська 36\31
Коли: 22 листопада з 17:00
Музика, пиво та їжа на Дні народженні Spilka
На події гратимуть діджеї, буде пиво та їжа від Даниїла Онуфрієва, який є шеф-кухарем Jacuzzi.
Ціна: вхід вільний
Де: Рюмошна "Двадцать", вул. Олеся Гончара, 38а
Коли: 22 листопада з 18:00
Cheev в Osocor Residence
На концерті лунатимуть його найвідоміші хіти – "Пазл", "Мрієшся", "Де моя любов живе", "Що це в нас", "Гарно так" та інші популярні пісні.
Ціна: від 800 грн. Квитки
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: 22 листопада 19:00
Tember Blanche в Origin Stage
За 5 років разом Саша та Влад випустили близько 40 пісень, і всі вони — деякі вперше, а деякі востаннє — прозвучать 22-23 листопада. Щоб не мучити глядачів одним довжелезним шоу, дует розділив свій репертуар на дві різні, рівноцінні частини.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 22 та 23 листопада 18:00
Субота
Вечірка у Куренях
Розпочне вечірку Kroft, а далі ви зможете почути унікальну експериментальну колаборацію двох українських електронних проєктів — Off night b2b Aidentique.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 23 листопада з 18:00
Неділя
Спеціальний показ фільму "Назавжди-назавжди"
Спеціальний показ фільму відбудеться за участі режисерки Анни Бурячкової, продюсерки Наталії Лібет та творчої команди.
Після перегляду на глядачів чекає обговорення у форматі запитання/відповідь.
Кінець 90-х. Тоня переходить до нової школи та швидко занурюється в компанію відчайдушної молоді. Невдовзі вона закохується, та опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну. Водночас її переслідує її складне минуле.
Ціна: 180 грн. Квитки
Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 24 листопада з 14:30
Препаті фестивалю Black! Factory у Closer
Лайнап:
- Fabrizio Mammarella (IT)
- Ready in Led live
- Vladyslav Putistin
На події буде можливість придбати фізичні квитки на фестиваль за вигіднішою ціною й одразу ж потрапити на препаті фестивалю. Для власників квитків на Black! Factory вхід вільний. Для тих, хто не має квитку: на вечірці можна буде придбати фізичні квитки вартістю 1400 грн за два дні.
Ціна: тільки на препарті до 17:00 – 350 грн; після 17:00 – 500 грн. Тільки готівка.
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 24 листопада з 16:00
Паліндром в Origin Stage
На концерті прозвучать кращі пісні з улюблених альбомів публіки, а також нові роботи виконавця.
Ціна: від 600 грн. Квитки
Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 24 листопада з 18:00
Pianoboy з концертом у City FoodHall
На події у вас буде можливість не тільки насолодитися музикою виконавця Pianoboy, а й скуштувати келих улюбленого вина та смачну вечерею на фуд-корті. Також протягом концерту можна буде долучитися до збору на психологічну реабілітацію військовослужбовців НГУ та сімей полеглих героїв від Фонду Наступу.
Ціна: вхід вільний
Де: City FoodHall, ТРЦ Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36, 2й поверх
Коли: 24 листопада о 19:00
Фото: ellichii, grsva, Репортер, kate__kroft, Fabrizio Mammarella, Ірина Середа