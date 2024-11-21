На станції "Театральній" обстежать підземний перехід на наявність дефектів

Поєднаний підземний переді станції метро "Театральна" обстежать за 252 тисячі гривні.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Аукціон з обрання підрядника відбудеться 22 листопада. Переможець торгів має оцінити поточний стан конструкцій, виявити дефекти та рівень корозії, щоб оцінити вплив вологи та інших факторів на довговічність конструкцій, визначити їхні причини та надати рекомендації щодо усунення недоліків.

Роботи мають бути виконанні до кінця 2025 року.

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