Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту

Біля "Золотих воріт" встановлять двометрову інсталяцію у формі великого ключа під назвою "Ключ Києва". Її зберуть із тисяч ключів з домівок містян. А до сучасних ключів додадуть ті, які архітектор Микола Кислий збирав у 2000-х роках, а також ключі із 60-х років, які збирали ще його попередники.

Про це пише The Village Україна.

Заготівля для інсталяції зараз стоїть на Оболоні в приймальні голови ГО "Почайна" й авторки ідеї Анабелли Моріної. Там щодня команда мистецького об’єднання плете "Ключ Києва", і так триває вже три тижні. Ключі нанизують на дріт, який закріплюють на заготівлі.

Ключі для інсталяції мають прямокутні, круглі та взагалі асиметричні ручки, типові й вигадливі леза під замок. Більшості з них уже кілька десятиліть, але є і сучасні ключі. Багато залізних, проте є і з пластиковою верхівкою. Хтось приносив ключі від комори, хтось – від колишньої домівки.

Зараз команда продовжує шукати ключі, які вплітатимуть в артоб’єкт. Їх можна або залишити в скриньці біля Золотих воріт, або надіслати на 49 відділення "Нової пошти" Анабеллі Моріній.

Каркас для ключа створив скульптор Юрій Антонов, він його зварив з арматури, труб, сітки та дротів. Також для ключа зробили підпору. А його загальна висота сягне два метри десять сантиметрів, а з підставкою – два метри сімдесят сантиметрів. Ширина ключа – близько метра.

У команді розповідають, що "Ключ Києва" міг з’явитися в місті ще на початку 2000-х років. Утім, архітектор Микола Кислий, який збирав ключі містян, так і не отримав дозволу від міської влади. Микола Кислий помер у 2010 році, а у 2018 році почали розбирати речі з його майстерні, розташованої біля Золотих воріт. Оголошення на фейсбуці побачила авторка ідеї проєкту "Ключ Києва" Анабелла Моріна. Разом із повними сумками та скринями ключів Моріна знайшла фото й креслення архітектора.

"Ключ Києва" продовжать створювати й після його встановлення біля Золотих воріт – кияни зможуть підв’язати свій ключ самостійно, розраховують у команді. Також планують захистити ключ від опадів – запаяти зверху або покрити неіржавною фарбою.

Крім інсталяції ключа біля Золотих воріт, в коробі від пам’ятника Ярославу Мудрому хочуть зробити великий банер, де київського князя зобразили на кріслі колісному. Так привертають увагу до проблеми інклюзивності в міському просторі. Банер повісять на короб, яким зараз захищений пам’ятник.

Якщо придивитися, то форма Золотих воріт нагадує сходи з одного боку й пандус-спуск – з іншого. Ці форми хочуть підкреслити за допомогою інсталяції, яку зроблять до 3 грудня, Міжнародного дня людей з інвалідністю. Відповідний дозвіл уже отримали від Національного заповідника "Софія Київська", до складу якого належить музей "Золоті ворота".

Також до 3 грудня біля пам’ятника Ярославу Мудрому розвісять постери зі "словником інклюзивності" та встановлять таблички шрифтом Брайля, які розповідатимуть про проєкт.

Інсталяцію "Ключ Києва" також відкриють 3 грудня. Її відкриватиме людина, яка має ампутовані кінцівки, але поки що ім’я не називають. Також команда ще не вирішила, чи ключ стоятиме біля Золотих воріт постійно, чи переміщуватиметься на локації, які показуватимуть інші проблеми Києва.

Фото: The Village Україна