Проєкт від української Makhno Studio переміг на Dezeen Awards 2024

Екопанелі з невипаленої глини від української Makhno Studio перемогли на щорічному конкурсі Dezeen Awards у категорії “Дизайн поверхонь”.

Про це йдеться на сайті Dezeen Awards.

“Цей екологічно чистий матеріал привносить тепло та тактильність у простір”, — зазначило журі конкурсу.

Проєкт від Makhno Studio називається “Стіни, що дихають” / Breathable Walls. Для їх виготовлення використали білу глину, яка раніше видобувалася у Слов’янську. Згодом студія почала отримувати цей матеріал з інших регіонів України.

Особливість цих стін в тому, що до суміші додають льон, ячмінь, липу та кропиву. Дизайнери підкреслюють, що ці домішки “очищують повітря” та “зміцнюють імунітет”.

У фіналі Dezeen Awards 2024 стіни Makhno Studio змагалися з п’ятьма іншими проєктами.

Dezeen Awards — престижна премія у галузі архітектури та дизайну, яка з 2017 року відзначає найкращі проєкти та студії. Організатором премії виступає видання Dezeen, провідне медіа в сфері архітектури та дизайну.

Фото: Makhno Studio