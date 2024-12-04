Ковзанку під відкритим небом відкриють у Броварах під Києвом

52
Наталія Габрух
share share

У Броварах відкриють першу ковзанку під відкритим небом на парковці біля ТРЦ “Термінал”. Також там триває встановлення міської новорічної ялинки.

Про це повідомляє “Трибуна-Бровари”.

Ковзанка матиме розміри 40 на 20 метрів. Вона буде оснащена піщаною “подушкою”, охолоджувальною системою та амортизаційними матами.

Поруч із ковзанкою облаштують фудкорт та святкову ілюмінацію.

Ковзанку просто неба в Броварах і новорічне містечко планують відкрити 6 грудня. Ціни оголосять згодом.

Фото: freepik.com

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 грудня 2024
ковзанка Київ
share share
Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці Верховний Суд збирається позбавити статусу памʼятки цілий комплекс історичних будівель на Деміївці У ботсаду Гришка висадили екопапір із насінням квітів: фото У ботсаду Гришка висадили екопапір із насінням квітів: фото Історичний будинок на Хрещатику можуть внести до реєстру пам'яток місцевого значення Історичний будинок на Хрещатику можуть внести до реєстру пам'яток місцевого значення McDonald’s повертає сніданки: наразі лише в одному місті McDonald’s повертає сніданки: наразі лише в одному місті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.