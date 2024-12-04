Ковзанку під відкритим небом відкриють у Броварах під Києвом

У Броварах відкриють першу ковзанку під відкритим небом на парковці біля ТРЦ “Термінал”. Також там триває встановлення міської новорічної ялинки.

Про це повідомляє “Трибуна-Бровари”.

Ковзанка матиме розміри 40 на 20 метрів. Вона буде оснащена піщаною “подушкою”, охолоджувальною системою та амортизаційними матами.

Поруч із ковзанкою облаштують фудкорт та святкову ілюмінацію.

Ковзанку просто неба в Броварах і новорічне містечко планують відкрити 6 грудня. Ціни оголосять згодом.

Фото: freepik.com