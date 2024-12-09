В “Дії” з’явилася нова функція: можна дізнатися, які банки працюють під час відключень світла
У застосунку “Дія” на мапі “Пунктів незламності” тепер можна знайти банки, які працюють під час відключень світла.
Про це повідомляють в “Дії”.
Щоб скористатися новою функцією, потрібно:
- зайти у застосунок “Дія”;
- натиснути “Сервіси”;
- відкрити розділ “Незламність”;
- увімкнути фільтр “Банкінг”;
- “Дія” покаже банки поблизу, доступні навіть у разі знеструмлень.
Також на карті можна знайти укриття і пункти незламності за доступними фільтрами. Наприклад, можна перевірити наявність зв’язку, інтернету, генераторів, та дізнатися, чи працює пункт у режимі реального часу.
Фото: “Дія”
Опубліковано: 09 грудня 2024
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