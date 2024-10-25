У "Дії" запустять шість нових послуг: від дозволу на зброю до скарг на зв’язок

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Ірина Маймур
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У "Дії” скоро запустять шість нових послуг.

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Саме про ці сервіси користувачі найчастіше згадували в коментарях.

Так, до переліку оновлень увійшли:

  • Дозвіл на зброю — у “Дію” інтегрують інформацію про дозволи на зброю, а також з’явиться можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
  • еАкциз — послуга, що дасть змогу перевіряти легальність алкоголю чи тютюну. Вся інформація про продукцію буде зібрана в електронній системі.
  • Мультишеринг — можливість відправляти копії кількох документів, зокрема довідок, за кілька кліків.
  • Сервіси для бізнесу в е-Підприємець — цифровізація декларацій і ліцензій для бізнесу, зокрема ліцензій на протипожежні роботи.
  • Повідомлення про проблеми зі зв’язком — важливий сервіс на період знеструмлень, який дозволить повідомляти про відсутність зв’язку, щоб регулятори могли вирішити проблему.
  • Дія.Підпис для юридичних осіб — новий інструмент, що спростить процеси для бізнесу та прискорить роботу компаній.

Михайло Федоров зазначив, що частина цих сервісів буде доступна вже найближчим часом, а щодо решти ще вирішуються бюрократичні питання. Про запуски нових послуг міністр обіцяє інформувати на своїх сторінках у соцмережах.

Фото: Мінцифри

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Опубліковано: 25 жовтня 2024
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