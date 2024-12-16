Офіційних вихідних на Різдво та Новий рік в Україні не буде через дію воєнного стану

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Валерія Гуржий
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Під час воєнного стану в Україні немає офіційних вихідних на Різдво та Новорічні свята. Також не діятиме практика переносу святкових днів, оскільки ці свята припадають на робочі дні.

Тож у 2024 році Різдво 25 грудня, яке припадає на середу, буде робочим днем. Також робочим днем будуть 31 грудня, яке припадає на вівторок, і 1 січня, яке припадає на середу.

До введення воєнного стану ці дні вважались вихідними. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України 1 січня та 25 грудня вважаються святковими днями, але до введення воєнного стану робота у святкові дні заборонялась.

Але норми цього закону не застосовуються під час дії воєнно стану, який був введений перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Також 10 листопада цього року воєнний стан продовжили до 7 лютого 2025 року.

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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