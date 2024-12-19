"Укрпошта" випустить рідзвяну марку "Нова радість стала": дивіться, який вигляд вона має
"Укрпошта" випустить марку "Нова радість стала" з особливим оформленням.
На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені "водять Козу", а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.
У поштовому блоці буде 5 марок: "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп" та "Українські воїни". Всього тираж марок — 60 тисяч примірників. А авторкою витанки є заслужена художниця України Наталія Аксьоненко.
Передзамовити марку можна за посиланням, а з 24 грудня — придбати її можна буде не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
Фото: "Укрпошта"
Опубліковано: 19 грудня 2024