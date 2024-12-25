Онлайн-мапу безбар’єрності створять на Київщині: подробиці

Над створенням онлайн-мапи безбар’єрності регіону працюють на Київщині.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Ініціативу представили під час розширеного засідання Ради безбар’єрності, у якому взяли участь Перша Леді України Олена Зеленська, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також озвучили, що вже зроблено станом на зараз.

Усі 25 заходів Національної стратегії безбар’єрності виконано.

69 громад ухвалили плани з безбар’єрності, більшість створили відповідні ради.

Проведено моніторинг понад 5,3 тисяч об’єктів на доступність для маломобільних груп.

Вперше обстежили безбар’єрні маршрути на центральних вулицях, зупинках транспорту та інших об’єктах.

Спільно з ЛУН Місто розробляється онлайн-мапа безбар’єрності, яка міститиме фото об’єктів та їхні індекси доступності.

78% закладів професійно-технічної освіти забезпечили безбар’єрною інфраструктурою.

Продовжується робота зі створення безбар’єрних укриттів.

Фото: LexInform