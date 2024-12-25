Онлайн-мапу безбар’єрності створять на Київщині: подробиці

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Ірина Маймур
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Над створенням онлайн-мапи безбар’єрності регіону працюють на Київщині.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Ініціативу представили під час розширеного засідання Ради безбар’єрності, у якому взяли участь Перша Леді України Олена Зеленська, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також озвучили, що вже зроблено станом на зараз.

  • Усі 25 заходів Національної стратегії безбар’єрності виконано.
  • 69 громад ухвалили плани з безбар’єрності, більшість створили відповідні ради.
  • Проведено моніторинг понад 5,3 тисяч об’єктів на доступність для маломобільних груп.
  • Вперше обстежили безбар’єрні маршрути на центральних вулицях, зупинках транспорту та інших об’єктах.
  • Спільно з ЛУН Місто розробляється онлайн-мапа безбар’єрності, яка міститиме фото об’єктів та їхні індекси доступності.
  • 78% закладів професійно-технічної освіти забезпечили безбар’єрною інфраструктурою.
  • Продовжується робота зі створення безбар’єрних укриттів.

Фото: LexInform

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Опубліковано: 25 грудня 2024
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