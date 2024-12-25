Онлайн-мапу безбар’єрності створять на Київщині: подробиці
Над створенням онлайн-мапи безбар’єрності регіону працюють на Київщині.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Ініціативу представили під час розширеного засідання Ради безбар’єрності, у якому взяли участь Перша Леді України Олена Зеленська, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Також озвучили, що вже зроблено станом на зараз.
- Усі 25 заходів Національної стратегії безбар’єрності виконано.
- 69 громад ухвалили плани з безбар’єрності, більшість створили відповідні ради.
- Проведено моніторинг понад 5,3 тисяч об’єктів на доступність для маломобільних груп.
- Вперше обстежили безбар’єрні маршрути на центральних вулицях, зупинках транспорту та інших об’єктах.
- Спільно з ЛУН Місто розробляється онлайн-мапа безбар’єрності, яка міститиме фото об’єктів та їхні індекси доступності.
- 78% закладів професійно-технічної освіти забезпечили безбар’єрною інфраструктурою.
- Продовжується робота зі створення безбар’єрних укриттів.
Фото: LexInform
Опубліковано: 25 грудня 2024
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