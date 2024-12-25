Куди піти у Києві 27-29 грудня: Dorofeeva, Круть і гурт "ЩукаРиба"

Протягом 27-29 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту "ЩукаРиба", виступи виконавець Дорофєєва та Круть, перегляд фільму C’mon C’mon, маркет подарунків від Всі.Свої, вечірки у Куренях та Хвильовому та різдвяний розпродаж.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На нас чекає:

медитація, яка допоможе відчути власну магічну силу та налаштуватися на створення дива

таємниці свічкової магії, що змінюють звичне на чарівне

виготовлення магічної свічки з натуральних інгредієнтів

програмування свічки: закладання в неї власних намірів, мрій, бажань

Ціна: реєстрація за посиланням

Де: Оранжерея ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 28

Коли: 27 грудня 18:00

Відбудеться вечірка за участю Vestibular Glow — диджея і продюсера родом із Дніпра, Katia Stieber — продюсерка, диджейка, засновниця спільноти та серії вечірок, учасники якої досліджують темну сторону музики, черпають натхнення в ритмах повільного груву. Завершенням вечора стане виступ Kadiristy — диджея, продюсера, куратора та резидента диско-вечірок та серії квір-вечірок.

Ціна: 200 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 27 грудня 18:00

Марина Круть – українська бандуристка, композиторка та співачка, амбасадорки бандури в Україні та світі. Виконавиця стала справжнім символом того, що бандура — це не лише історичний, а й сучасний інструмент, який здатний звучати на міжнародних сценах та у різних жанрах.

Ціна: 1350 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 27 грудня 19:00

Субота

На вас чекає різдвяний декор для дому, текстиль та кераміка, свічки, іграшки, косметика, прикраси, одяг та аксесуари. І чимало смачного до столу: крафтове мʼясо та сири, всілякі солодощі, джеми й пасти, соуси і пʼянкі напої. І все це від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, Десятинна, 12

Коли: 28-29 грудня 10:00

Тут ви зможете знайти все що завгодно: від вінтажної сукні чи картини до бінокля і того самого кабелю, який погриз твій кіт.

Навіщо цей розпродаж:

екологічність та розумне використання речей;

все шо ви побачите на сейлі буде по дуже доступним донатам, адже ми не магазин, і це не бізнес;

100% донатів підуть у фонд "Повернись живим".

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Заньковецької, 6

Коли: 28-29 грудня 10:00

Тут ви зможете поспілкуватися, покавувати/чаювати та обрати собі чи близьким на подарунок горнятко з яким не захочете розлучатися. Текстура виробів Аqyar ceramics тактильна, фактурна, форми прекрасні, а сенси глибокі. Спеціально до поп-апу Аqyar готують особливу добірку таріл, горнят та чаванів з двома новими відтінками кам’яних глин.

Ціна: вхід вільний

Де: Firstpointcoffee, вул. Ярославська, 14/20

Коли: 28-29 грудня 10:00

Цього дня виступатимуть гурти "ЩукаРиба" та "Коза-Маланка". У цей день ви станете частиною обрядів Водіння Кози та Маланки — яскравих й символічні дійств, що в українській традиції завжди супроводжували завершення року та підготовку до нового.



Кошти, зібрані на івенті передадуть на закупівлю турнікетів CAT для наших військових та на закриття дружніх зборів.

Ціна: 400 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 28 грудня 17:00

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Настя Зухвала, Ганна Кочегура та Сергій Чирков.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Коли: 28 грудня 18:00

На вечірці запалюватимуть Fleming, Runov, Moojev, Olya Liudovyk. Також на події продовжать збирати кошти на адаптивний одяг для поранених військових.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 28 грудня 18:00

Цього вечора на сцені:

Dorofeeva – хедлайнер вечірки, яка виконає пісні "Щоб не було", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "А я все плакала" та інші.

GosOrchestra – симфонічний оркестр Олександра Госачинського, який виконує рок-симфону музику. Цього вечора колектив представить свій новий проєкт – симфонічний танцювальний сет разом з Dj Sofita.

Ціна: від 1490 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 28 грудня 18:00

Ця стрічка розповідає про історію порозуміння дитини та дорослого, про світ "батьківства" зі всіма його складнощами та радощами, про дітей та їхні переживання за майбутнє людства.

На місці можна придбати вино та безалкогольні напої та трошки перекусити. Місця можна займати будь-які, що сподобаються в залі, адже "Ентропі" не просто заклад, я спільнопростір і тут відсутні класичні посадкові місця.

Ціна: донат 200 грн на банку за посиланням та надсилайте скрін в директ

Де: "Ентропі", вул. Ярославів Вал, 16

Коли: 28 грудня 19:00

Фото: milimoon_magic, katiastieber, bandura_krut, aqyar.ceramics, a.fleming_msic