7 книг січня від українських видавництв

Молодіжне фентезі та наукова фантастика, боді-горор і ромком. Провокаційний роман, заснований на подкасті з Демі Мур у головній ролі. Бестселери The New York Times і номінанти Goodreads Choice Award.

Підготували для вас добірку новинок у різних жанрах, що презентували нам українські видавництва у січні 2025 року.

“Безсила”, Лорен Робертс

Елітні десятиліттями володіють силою, яку подарувала їм Чума Народжених Звичайними виганяють із королівства Ілія. Ніхто цього не знає краще за Пейден Ґрей – Звичайної, яка вдає з себе Екстрасенса, щоби втертися в довіру Елітних. Випадково врятувавши одного з принців Ілії, Кая Азера, вона опиняється у вирі Ігор Очищення, мета яких – продемонструвати могутність Елітних.

Пейден вдає, що має здібності Екстрасенса, та вона звичайна злодійка. Красти – єдине, на що вона здібна. Принц Кай, майбутній Виконавець, екзекутор і правиця короля, у майбутньому нищитиме звичайних. І доля, зі своїм дивним почуття гумору, зіштовхує їх: Пейден врятувала Каю життя, тож вона має взяти участь в Іграх Очищення. Дуже почесно і дуже… смертельно.І якщо її не вб’ють опоненти під час Ігор, то уб’є принц, щойно дізнається, що Пейден... абсолютно Звичайна.

"Безсила" Лорен Робертс має продуману та водночас легку й зрозумілу світобудову, цікавий антиутопічний сеттінг; історія насичена на події, гумор, романтику, міксує різні тропи, тому чудово підходить для тих, хто вперше читає фентезі. До речі, вайб історії порівнюють із "Червоною королевою" та "Голодними іграми".

А ще книга має відзнаку Goodreads Choice Award у номінації "Улюблене читацьке молодіжне фентезі та наукова фантастика" 2023 року.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 512 с

Ціна: 650 грн

Ідеально, якщо любите "Четверте Крило" Ребекки Яррос та "Голодні Ігри" Сюзанни Коллінз

“Пригоди бравого вояка Швейка”, Ярослав Гашек

У центрі роману чеського письменника Ярослава Гашека опиняється добродушний вояка Швейк, який потрапляє в комічні, а часом і доволі трагічні пригоди. Це життєва історія простої людини й водночас пронизлива сатира – протест проти війни та насилля в період Першої світової війни. Завдяки блискучій грі слів, описам численних пригод, анекдотам й реалістично зображеній буденності, роман, покликаний висміювати лицемірне обличчя імперськості, не втрачає своєї актуальності й в наш час.

Роман є визнаною класикою, якою відтепер можна буде насолодитися у сучасному перевиданні та у перекладі українського поета, перекладача та учасника визвольних змагань Степана-Юрія Масляка. До речі, це видання доповнене передмовою поетки, перекладачки й літературознавиці Галини Крук.

Видавництво: Лабораторія

Кількість сторінок: 768 с

Ціна: 549 грн

Ідеально, якщо любите: "Я, “Побєда” і Берлін" Кузьми Скрябіна

“Нічийна земля”, Саймон Толкін

Роман Саймона Толкіна, який він присвятив своєму дідові – Джону Толкіну, учасникові битви на Соммі, був уперше опублікований 2016 року. Тут, на тлі едвардіанського суспільства, розгортається життя головного героя – Адама Рейна. Вже з перших років воно позначене нужденністю, а короткі щасливі моменти – наче ті минущі промені сонця, що неждано пробиваються крізь грозові хмари.

Йому довелося пройти через бідні райони Лондона, почорніле від вугільного пилу шахтарське містечко на півночі Англії, втратити найрідніших людей. І коли життя вже наче почало налагоджуватися – нарешті перед ним прочинилися двері до університету і відкрився шлях до серця коханої, – у нього вривається полум’я Великої війни, загрожуючи знищити все найдорожче.

У цьому романі вас чекає зріз долі звичайної людини, якій довелося пережити непрості випробування, зламатися, впасти на саме дно, щоб потім, відштовхнувшись від нього, піднятися знову та продовжити боротися. Історія, в якій з-поміж безвиході війни сяє відблиск надії.

Видавництво: Астролябія

Кількість сторінок: 688 с

Ціна: 680 грн

Ідеально, якщо любите "На західному фронті без змін" Еріха Марії Ремарка та "Фієста. І сонце сходить" Ернеста Гемінґвея

“Хтось знайомий”, Шарі Лапена

Тихе передмістя на півночі Нью-Йорка – білі паркани, охайні будинки, пристойні сусіди. Та одного дня маски бездоганності спадають з облич ідеальних чоловіків та дружин Мешканці містечка починають отримувати анонімні листи з погрозами розкрити їхні найбрудніші секрети. Хтось відчинив скриньку Пандори ганебних, ницих та мерзотних таємниць. Але навіщо? Ви б ніколи не подумали про цих людей нічого поганого. Але можливо, це тому, що ви зовсім не знаєте своїх сусідів.

Книга є миттєвим бестселер The New York Times та знаходиться у списку 100 найкращих книжок за версією Usa Today. Кожна сторінка тримає у напрузі, адже здається, що всі персонажі, які оточують головного героя, стовідсотково брешуть та є не тими, кого намагаються вдавати.

Прекрасне чтиво для вихідних або короткого вікенда, адже читається швидко, легко та на одному диханні.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 352 с

Ціна: 300 грн

Ідеально, якщо любите "Що ми накоїли", Алекс Фінлі та цикл "Слідство Міли Васкес" Донато Каррізі

“Хтива Даяна”, Джен Бессер та Шана Фесте

Даяна Вуд любить до нестями свою роботу, чоловіка, Олівера, та їхню спільну доньку. Раніше вона була авантюрнішою і хотіла свого чоловіка, а тепер їхня близькість здається радше спогадом, ніж реальністю. Вона напружена і з кожним днем ​​все більше віддаляється від Олівера, що змушує згадати її колишнього коханого та колегу Джаспера — блискучого фотографа, з яким у неї колись був незабутній роман.

Даяна вирішує знову відкрити в собі чуттєву жінку, якою вона була колись. Вона починає брати інтерв’ю в інших жінок, малюючи їхні портрети під час розмови. Заохочує їх висловлювати свої таємні бажання, фіксуючи їхні найглибші та найпотаємніші фантазії. Чи допоможе це Даяні змінитися й зберегти свій шлюб? А що, як утілення її потаємних бажань принесе загрозу безпечному життю, яке вона так старанно будувала?

Надзвичайно провокаційний роман про жінку, яка опинилася між комфортною стабільністю свого шлюбу та спогадами про чуттєвіше минуле. Це перша книга трилогії, що заснована на подкасті з Демі Мур у головній ролі. Ця чуттєва, емоційно глибока та часом смішна історія — ідеальне поєднання романтики, бажань та конфліктів у стосунках.

Видавництво: #книголав

Кількість сторінок: 320 с

Ціна: 480 грн

“Остання зупинка”, Кейсі Макквістон

Оґаст двадцять три. Вона переконана одиначка.Та одного дня у вагоні метро Оґаст зустрічає привабливу дівчину. Джейн. Дивовижна, чарівна, загадкова, неможлива Джейн. Грубі риси, розтріпане волосся й м’яка усмішка — саме такою з’являється Джейн у своїй шкірянці, щоб урятувати ранок Оґаст. Однак невдовзі Оґаст усвідомлює, що Джейн не просто схожа на панкрокерку 70-х, а й справді... перенеслася з тих часів!

"Остання зупинка" Кейсі Макквістон — це магічна, сексуальна й чуттєва історія, де неможливе стає можливим. До речі, книга отримала номінацію "Улюблений роман читачів" Goodreads Choice Award (2021).

Це комфортна, тепла історія, що огортає, немов затишний коцик. Ідеально для зимових вечорів, коли хочеться чогось романтичного, проте оригінального, з цікавими живими персонажами та приємним гумором.

Видавництво: ARTBOOKS

Кількість сторінок: 464 с

Ціна: 500 грн зі звичайним зрізом (600 грн з лімітованим)

Ідеально, якщо любите "Закоханий" Наді Білої

“Дикі дівчата”, Рорі Лавер

На віддаленому острові Ракстер розташувалася школа для дівчат із такою ж назвою. Колись панянки відвідували заняття: їх навчали манер, стрільби по мішенях, математики й мов. Але їхня буденність змінилася, коли навесні вдарила химерна недуга "токс". Від дівчат та наставниць почали буквально відпадати шматки шкіри.

Півтора року очікування на допомогу повністю змінили дівчат. Героїні більше не аристократичні панни — це залишилося в минулому. Тепер вони виживають: дівчата влаштовують бійки за окраєць хліба та роздирають шкіру за консерви. Гетті та її найближчі подруги Різ і Баєтт планують вийти за територію "Ракстера", аби дістати більше їжі. Увійти до складу "баркасної команди" — це єдиний спосіб вийти за огорожу. Чи приховує щось інтернат, і що зачаїлося в густих хащах лісу за навчальним закладом?

Книга "Дикі дівчата" — це боді-горор, що став бестселером за версією The New York Times та є номінованим на відзнаку Goodreads Choice Award 2019 в категорії Favorite Young Adult Fantasy & Science Fiction.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 336 с

Ціна: 350 грн

Ідеально, якщо любите "Темні уми" Александри Бракен та "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон