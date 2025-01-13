Нерухомість в Україні в 2025 році – зростання цін на первинному ринку та "націнка за безпеку"

У 2025 році в Україні можуть зрости ціни на нерухомість на первинному ринку через інфляцію, можливе зростання курсу долара, збільшення податків та попиту. Зокрема, на заході Україні ціни на квартири можуть бути дорожчими, ніж у інших регіонах, що експерти називають "націнкою за безпеку".

Про це розповіли експерти з нерухомості, пише "24 канал".

На думку президентки Асоціації фахівців з нерухомості, ринок залежатиме від воєнної та економічної ситуації в Україні, а також від геополітичної ситуації. Зокрема, на ринок вплине функціонування державних програм та стабільність їхнього фінансування.

Аналітики DIM.RIA кажуть, що наразі західні області залишаться лідерами за зростанням цін на квадратний метр, що пов'язано з внутрішньою міграцією, інтересом інвесторів у цих регіонах та постійним розвитком інфраструктури.

У Києві ціни в новобудовах, ймовірно, залишаться на рівні 2024 року через обмежений попит та економічну невизначеність. Вторинний ринок у західних і центральних областях продовжить відновлюватися. Темпи зростання цін, найімовірніше, будуть помірними.

При цьому, на думку експертки OLX Нерухомості Оксани Остапчук, у сегменті купівлі-продажу житла можливе тимчасове зниження попиту. Водночас державна програма "єОселя" та вигідні пропозиції іпотечних ставок від банків можуть позитивно вплинути на ринок.

Оглядачка ринку Вікторія Берещак каже, що не чекає значних цінових гойдалок і потрясінь. На її погляд, вартість квадратного метра зросте, але це відбуватиметься помірно. Зрештою, все залежатиме від рівня реального попиту і будівельної динаміки.

Водночас директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець прогнозує, що у 2025 році зростання цін на первинному ринку може скласти від 15% до 20 – 25%. На її думку, вартість зростатиме по-різному, залежно від об'єкта, стадії будівництва, району, якості та класу житла тощо.

Так, головними факторами, що можуть позначитися на цінах у новобудовах, будуть:

розмір інфляції (здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт);

ситуація на валютному ринку (можливе зростання курсу долара);

зміни в оподаткуванні (збільшення військового збору з 1,5% до 5%);

рівень попиту (підвищений у західних регіонах через кращу безпекову ситуацію).

Маріанна Бігунець додає, що якісна квартира комфорт-класу в Ужгороді може бути дорожчою за співмірну оселю у Дніпрі чи Полтаві – в регіонах менш безпечних для прожиття. Інакше кажучи, "націнка за безпеку" може скласти близько 10% до наявних цін.

Фото: DIM.RIA