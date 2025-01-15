“Укрзалізниця” оновила мобільний застосунок: які функції з’явилися

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Ірина Маймур
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У застосунку “Укрзалізниці” зʼявилися нові функції, які зроблять користування зручнішим і комфортнішим.

Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Шеринг квитків

Тепер можна передавати квитки між акаунтами. Під час купівлі достатньо створити профіль пасажира, вказавши його ПІБ та номер телефону. Квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а бонуси за подорож нарахують саме йому.

Додаткова персоналізація

У профіль можна додати дату народження та стать. Це дасть змогу отримувати персоналізовані вітання на свята та особливі дати.

Бонуси за дитячі квитки

Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть бонуси за кожен придбаний дитячий квиток.

Програма лояльності стала зручнішою

Розділ “Залізні друзі” доповнили категоріями, які спрощують пошук пропозицій. Серед них:

  • Дітям
  • Дозвілля
  • Здоров’я
  • Бізнес ветеранів — пропозиції від українських захисників і ветеранів.
  • Зроблено в Україні — товари й послуги від українських виробників.

Оновити застосунок можна за посиланням.

Фото: Ліля Гончарук / Суспільне

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Опубліковано: 15 січня 2025
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