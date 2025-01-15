Куди піти у Києві 17-19 січня: Shumei, гаражний розпродаж та творча зустріч з Олегом Сенцовим

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Валерія Гуржий
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Протягом 17-19 січня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт виконавця Shumei, творча зустріч з режисером Олегом Сенцовим та перегляд фільму "Носоріг", вечірки у Collider, Куренях і Хвильовому, а також гаражний розпродаж.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Вистава "Ко:Ліна" за віршами Костенко за участі Alyona Alyona, Alina Pa та Стасік

Вистава "Ко:Ліна" поєднує в собі вірші Ліни Костенко з потужною жіночою енергією восьми дівчат. Вони, в пошуках своєї ідентичності і пам'яті поколінь, занурюються у глибини власної душі. Зустрічаються, щоб згадати своє минуле, дослідити власні коріння та зрозуміти, як війна та історія їх поколінь формують їхнє сьогодення.

Режисер: Алекс Боровенський, музичний супровід: Стасік, Alyona Alyona та Alina Pa.

Після вистави на глядачів чекає поетвечір "Коліна Стуса", ті ж акторки читатимуть вірші Василя Стуса. Також буде вільний мікрофон, де можна буде прочитати поезію Стуса і Костенко.

Ціна: 400 грн. Квитки
Де: ProEnglish Theatre Hub, вул. сім'ї Бродських, 3
Коли: 17 січня з 19:00

Nekit у Хвильовому

Цього вечора за пультом буде Nekit — куратор серії мікстейпів "Ґвалт", професійний танцівник, один із лідерів хіп-хоп та хаус-денс ком’юніті в Україні. Він є різножанровим артистом, проте найбільше полюбляє ділитись добіркою грувового та динамічного техно.

Ціна: вільний донат
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 17 січня з 19:00

Субота

Ліпка з глини та чаювання в Avangarden

Медитативна творчість триватиме дві години, де за бажанням можна розписати свій виріб, віддати його на сушку, шліфування та випал. І все це – під супровід чаю з трав Закарпаття. Досліджувати природу творчості будуть разом зі студією “Річка”.

Ціна: 1300 грн. Квитки
Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23А
Коли: 18 січня 13:00

Благодійний гаражний розпродаж

Фото: ANDRII SOLOK/Unsplash

Що буде на розпродажі:

  • одяг (жіночий, чоловічий, дитячий)
  • аксесуари
  • декорації
  • вінтаж та багато іншого!

Також буде домашнє печиво та цукерки, які ви можете купити, а ще кава та чай. Донатити можна за посиланням.

Ціна: вхід вільний
Де: вул. Васильківська, 30
Коли: 18 січня 15:00

Хованка в Collider

Хованка відбудеться за участі іноземного артиста, легенди drum & bass — Rido. Це буде його перший виступ в Україні. Цього дня також виступатимуть Dub in Sky, D-Monk, RB4K, TRNGLM, Yureeo.

Ціна: від 830 грн. Квитки
Де: Collider, вул. Кирилівська, 60
Коли: 18 січня 15:00

T-Zhuk та Kroft у Куренях

Треки T-Zhuk нагадують старовинні легенди, які оживають у танцювальному форматі. За 2024 рік він випустив 30 треків, а кілька поколінь меломанів пам’ятають його за треком-бестселером “Amaga”.

Kroft з кожним сетом створює музичні пейзажі, її музика схожа на розмову під зоряним небом.

Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 18 січня з 18:00

Концерт співака Shumei

На своєму великому концерті співак Shumei виконає відомі пісні "Біля Тополі", "Буревіями", "Тривога", "Пробач". Також на події будуть зіркові гості. До цього Shumei вже встиг записати дует з Артемом Пивоваровим, Златою Огнєвіч, а нещодавно — з Тіною Кароль.

Ціна: від 900 грн. Квитки
Де: Жовтневий Палац , вул. Алея Героїв Небесної Сотні 1
Коли: 18 січня з 19:00

Неділя

Спецпоказ фільму "Носоріг" за участю Олега Сенцова

Після перегляду глядачі зможуть побачити на великому екрані останню сцену фільму, що не увійшла в фінальний монтаж "Носорога", а також поспілкуватися з Олегом Сенцовим.

Сюжет заснований на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і йде шляхом, що обіцяє гроші, владу та силу. Проте кінцева точка цього шляху виявляється зовсім іншою, ніж він очікував.

Ціна: 200 грн. Квитки
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 19 січня 15:00

Фото: house_nekit, dub.in.sky, kate__kroft, dozor

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Опубліковано: 15 січня 2025
Афіша Київ
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