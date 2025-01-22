У Бучанській громаді стартує проєкт будівництва соціального житла

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Наталія Габрух
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У Бучанській громаді стартує проєкт із будівництва соціального житла.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

За його словами, планується зведення чотирьох п'ятиповерхових будинків на 160 квартир. Оптимальну локацію для комплексу визначили в межах Мироцького старостату під час виїзної наради за участю фахівців ДП “Укрдержбудекспертиза”.

Новий житловий комплекс планують звести за два роки. Він забезпечить соціальні групи комфортним житлом та започаткує основу для створення нового центру села.

Проєкт реалізується у співфінансуванні Бучанської міської ради та Європейського Інвестиційного Банку за підтримки Міністерства розвитку громад і територій України.

Раніше ми писали, що у Бучі формується новий мікрорайон, у якому буде не тільки житлова забудова, а й сучасна соціальна інфраструктура та ефективна транспортна мережа.

Фото: Анатолій Федорук

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Опубліковано: 22 січня 2025
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