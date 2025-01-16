Зі сучасною соцінфраструктурою та транспортною мережею: у Бучі з'явиться новий мікрорайон

27
Валерія Гуржий
share share

У Бучі формується новий мікрорайон, у якому буде не тільки житлова забудовв, а й сучасна соціальна інфраструктура та ефективна транспортна мережа.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Наразі вже обговорили передачу частини приватних територій у власність міста для будівництва нових транспортних шляхів, школи та садочка. Це дозволить з’єднати мікрорайон Ястремщина з міжнародною трасою М-07, що в свою чергу суттєво покращить транспортне сполучення та вдасться запобігти потенційним заторам у майбутньому.

Фото: Анатолій Федорук

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 січня 2025
share share
"Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко "Сільпо" відкрив у Києві магазин у концепції "світ задзеркалля" та з роботами фотохудожниці Марти Сирко Українська гра увійшла до ТОП-20 за продажами в Європі у 2024 році Українська гра увійшла до ТОП-20 за продажами в Європі у 2024 році Тако й гуакамоле — дві найпопулярніші мексиканські страви від Марко Черветті Тако й гуакамоле — дві найпопулярніші мексиканські страви від Марко Черветті "Сільпо" видасть книжку на основі передбачень із чеків: як долучитись до її створення "Сільпо" видасть книжку на основі передбачень із чеків: як долучитись до її створення
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.