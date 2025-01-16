Зі сучасною соцінфраструктурою та транспортною мережею: у Бучі з'явиться новий мікрорайон

У Бучі формується новий мікрорайон, у якому буде не тільки житлова забудовв, а й сучасна соціальна інфраструктура та ефективна транспортна мережа.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Наразі вже обговорили передачу частини приватних територій у власність міста для будівництва нових транспортних шляхів, школи та садочка. Це дозволить з’єднати мікрорайон Ястремщина з міжнародною трасою М-07, що в свою чергу суттєво покращить транспортне сполучення та вдасться запобігти потенційним заторам у майбутньому.

Фото: Анатолій Федорук