Теплицю на ВДНГ перетворять на сучасний простір для навчання та натхнення

Студія біофільного дизайну Greendezeen розпочала відновлення теплиці на ВДНГ, щоб наповнити її новим життям та сучасними сенсами.

Вони планують відновити теплицю площею 400 м², трансформуючи її у сучасний простір для милування природою, навчання та натхнення. Також вона стане місцем для збереження рідкісних рослин, що функціонуватиме як рослинний банк та ботанічна бібліотека.

"Ми створюємо простір, який стане центром натхнення, споглядання природи, відновлення ментального здоровʼя та обʼєднання спільноти", – розповіли у студії.

У команді також запрошують охочих долучатися до їх проєкту, адже вони будуть раді будь-яким ідеям та колабораціям.

Фото: Юлія Кривич