7 книг лютого від українських видавництв

Історія на межі реальності про війну та магічні замовляння. Карколомні пригоди легендарної асасинки та драматичний шлях у пошуках самопізнання дівчини з Англії 1853 року. Залаштунки створення культового гурту та поезія про сильних жінок.

Підготували для вас добірку новинок у різних жанрах, що презентували нам українські видавництва у лютому 2025 року.

“Персі Джексон. Прокляття титана”, Рік Ріордан

Коли зникає спочатку Аннабет, а згодом богиня Артеміда, у Персі не залишається вибору: він мусить їх урятувати. Керуючись словами Оракула та власними снами, разом із друзями – дочкою Зевса Талією, сатиром Ґровером та двома безсмертними мисливицями – хлопець вирушає назустріч незнищенним монстрам. Але кому до снаги ув’язнити могутню богиню? Чи жива Аннабет? І що це за страшне чудовисько, яке має стати кінцем Олімпу? Оракул передрік: хтось із друзів Персі у цих пошуках неодмінно загине. Й Оракул, на жаль, ніколи не бреше…

Серія про Персі Джексона – сина бога морів – є підлітковим бестселером New York Times Ріка Ріордана. Книжки серії екранізовано (є фільм та серіал). Давньогрецький сеттінг, добірний гумор автора, динаміка на кожній сторінці роблять цей цикл неперевершено цікавим не лише для підлітків, а й для дорослих. “Прокляття титана” є третьою частиною серії, яку видавництво Readberry наразі перевидає у новому оформленні.

Видавництво: Readberry

Жанр: підліткове пригодницьке фентезі

Кількість сторінок: 336 с

Ціна: 450 грн

Ідеально, якщо любите "Місто кісток" Кассандри Клер та “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг

“Нуль днів”, Рут Веа

Джасінта "Джек" Кросс та її чоловік Ґейб – найкращі фахівці з проникнення в системи безпеки. Компанії наймають їх для перевірки сильних і слабких сторін таких систем: Джасінта здійснює фізичні зломи, а Ґейб дбає про цифрові аспекти. Після провалу рутинного завдання Джасінта повертається додому та знаходить свого чоловіка мертвим.

Поліція вважає її єдиною підозрюваною. У Джасінти обмаль часу, щоб знайти вбивцю та з’ясувати, кому вона може довіряти з членів родини, давніх друзів і навіть ворогів. Бо у цій жорстокій грі на карту поставлено набагато більше, ніж видавалося на початку.

“Нуль днів” від Рут Веа є бестселером The New York Times. Авторку називають "новою Аґатою Крісті" у жанрі сучасного гостросюжетного трилера. її нова адреналінова історія поєднує в собі "Містера і місіс Сміт" та "Втікача", занурюючи читача в історію про жінку, яка змагається з самим часом, аби очистити власне ім'я та знайти вбивцю свого чоловіка.

Видавництво: Рідна Мова

Жанр: трилер, детектив

Кількість сторінок: 376 с

Ціна: 500 грн

Ідеально, якщо любите "Немезиду" Аґати Крісті

“Спадкоємиця вогню”, Сара Маас

Селена Сардотін постає з попелу, щоб сяяти яскравіше, ніж раніше. Після тяжких випробувань минулого вона вирушає до нових земель, щоб віч-на-віч стикнутися там із найтемнішою правдою… Правдою про свою спадщину, яка може назавжди змінити її життя – і майбутнє. Тим часом на обрії вже з’являються жорстокі та жахливі сили, які прагнуть безмежного володарювання. Чи не забракне Селені снаги не лише боротися зі своїми внутрішніми демонами, а й протистояти злу, яке ось-ось вирветься назовні?

Книга “Спадкоємиця вогню” – це третя частина культового циклу “Троні зі скла” від американської письменниці Сари Маас. Продовження має рейтинг 4,46 на Goodreads із понад 1,1 мільйона оцінок і 86,1 тис. відгуків. Бестселер за версіями The New York Times і USA Today. Як і попередні книги авторки, “Спадкоємиця вогню” стала сенсацією BookTok.

Видавництво: Vivat

Жанр: романтичне епічне фентезі

Кількість сторінок: 672 с

Ціна: 500 грн

Ідеально, якщо любите "Із крові й попелу" Дженніфер Л. Арментраут

“Книга Love 4.0. Жінка, що кохає”, Олена Павлова

100 віршів про любов жіночим голосом. "Книга Love 4.0. Жінка, що кохає" – четверта в серії поетичних антологій видавництва #книголав, і цього разу тут лише жінки. Сучасні письменниці та класичні авторки, зірки та нові імена. Поетки, що воюють, і поетки, що зцілюють – і не тільки словом, а й на полі бою. Та словом насамперед.

Бо зараз – час жінок. Час небаченої сили та зухвалої чуттєвості. Ці вірші пристрасні та ніжні, прозорі та відверті, повітряні та вогненні водночас. Радісні й болісні, як сама любов.

Видавництво: #книголав

Жанр: поезія

Кількість сторінок: 256 с

Ціна:530 грн

Ідеально, якщо любите "Мої жінки" Юлії Ілюхи

“Навиворіт. Особиста історія Pink Floyd”, Нік Мейсон

“Навиворіт” – це не просто історія гурту, який став музичною легендою. Це емоційна сповідь з перших вуст – шлях музичного мистецтва крізь безповоротні втрати, нові релізи і розколи, до впливу на успіх цифрових технологій і соціальних мереж.

Книга стала першим випадком, коли учасник гурту написав спогади про свій досвід життя в групі. Мейсон – єдиний учасник гурту, який брав участь у всіх перевтіленнях. Книга охоплює увесь життєвий шлях Pink Floyd – від моменту заснування і психоделічної ери під керівництвом Сіда Барретта наприкінці 1960-х до запеклих розколів у 1980-х і наших днів.

Видання доповнене абсолютно новою главою про історичне рішення гурту переформатуватися після стількох років, щоб зіграти на концерті LIVE 8. Видання містить ексклюзивні, ніколи раніше не публіковані фотографії гурту як на сцені, так і за лаштунками концертів.

Видавництво: Лабораторія

Жанр: біографія, мемуари

Кількість сторінок: 400 с. + 64 с. іл.

Ціна:549 грн

Ідеально, якщо любите "Звідси ніхто не вийде живим" Джеррі Хопкінса та Денні Шугермана, автобіографії музикантів та музичних гуртів

“Вільєтт”, Шарлотта Бронте

Уперше опублікований 1853 року, останній роман Шарлотти Бронте “Вільєтт” вважають найдосконалішим і найглибшим її твором, який за визнанням критиків затьмарює навіть “Джейн Ейр”.

Головна героїня, частково автобіографічна Люсі Сноу, тікає з Англії й трагічного минулого, щоби стати вчителькою у французькій школі-інтернаті вигаданого містечка Вільєтт. Там вона несподівано зустрічає своє минуле. Перший біль приносить інші, а разом з ними – розбите серце. А втім, попри труднощі та розчарування, Люсі Сноу живе далі й відкриває читачу одне з найпроникливіших художніх досліджень жіночої свідомості в англійській літературі.

Видавництво: Ще одну сторінку

Жанр: класична література

Кількість сторінок: 624 с

Ціна: 620 грн

Ідеально, якщо любите "Маленькі жінки" Луїзи Мей Елкотт, “Буремний перевал” Емілі Бронте

“Шептуха”, Тамара Горіха Зерня

Ольга Петрівна Кривенко, по матері Первоцвіт, ліпить докупи шлюб, а він не ліпиться. Самотність, страх перед віком, правда, яку немає сил більше приховувати. Ні, героїня не дівчинка, щоб просто так тікати з дому, все-таки вона поважна людина, перекладачка зі сталою клієнтурою і професійним реноме. Але, тим не менше, вона втекла…

Втекла у бабину хату на краю світу, втекла на далекий закинутий хутір. Але тихий усамітнений куточок виявився далеко не простим. Честь і нечисть, живе і неживе, чоловіки і жінки, насилля і безсилля, любов і зрада – все змішалося на нашому прикордонні. Старі гріхи й злочини не бажають сидіти тихо і пробиваються назовні, шукаючи помсти і справедливості. Сучасні грішники не відстають від тодішніх, нагородивши такого, що без наливки не розібратися. А потім почалася війна…

Книга “Шептуха” – дзеркало, у якому багато жінок впізнають себе, якщо, звісно, наважаться зазирнути.

Видавництво: Білка

Жанр: психологічна проза з дрібкою магічного реалізму

Кількість сторінок: 368 с

Ціна: 400 грн

Ідеально, якщо любите "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової