Вулицю Зрошувальну у Дарницькому районі капітально відремонтують: що планують зробити

КК "Київавтодор" оголосив тендер на проведення капітального ремонту вулиці Зрошувальної – від будинку № 2-П до вулиці Академіка Горбунова. Очікувана вартість закупівлі – 71,9 млн грн.

Зокрема, передбачено облаштувати водовідведення, асфальтобетонне покриття проїжджої частини і тротуари з ФЕМу. Крім того, фахівці мають влаштувати підвищені наземні переходи, що покращить безпеку пішоходів; встановити сучасні павільйони очікування громадського транспорту та нових опор зовнішнього освітлення з енергоощадними LED-світильниками.

Для врегулювання питання паркування вздовж вулиці передбачено облаштувати паркувальні майданчики, а перехрестя обладнати круговими розв’язками. Подбають і про благоустрій території.

Для безперешкодного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп населення передбачено на підходах до пішохідних переходів понизити бортовий камінь і влаштувати тактильну навігацію, а вздовж вулиці обладнати паркомісця.

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 1,13 км, а підрядника, який виконуватиме роботи, визначать за результатами процедури закупівлі.

Проєкт капремонту цієї вулиці розроблений та затверджений торік, враховуючи численні скарги мешканців на аварійний стан дорожнього покриття дороги та благоустрій прилеглої території. Адже вулиця Зрошувальна була побудована у 1972 році, а останній капітальний ремонт тут проводили в 1989-му.

Фото: КК "Київавтодор"