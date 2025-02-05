Більше 1000 покинутих автомобілів евакуюють з вулиць Києва: що з ними робитимуть далі

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Валерія Гуржий
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Наразі на вулицях та у дворах Києва стоять більше 1000 покинутих автомобілів. Їх евакуюють у спеціально визначенні місця.

Таке рішення прийняла Рада оборони Києва, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, неприбрані авто шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автомобілів екстрених служб. Вони негативно впливають на санітарний стан прибудинкових територій — накопичують бруд та сміття. Також поряд з дитячими майданчиками вони є потенційною загрозою. Під час гри діти можуть порізатися об скло чи металеві краї.

Такі автомобілі накопичувались роками. За затвердженим алгоритмом, будуть визначені місця для зберігання переміщених автівок. Якщо власник виявить бажання повернути собі пошкоджене чи занедбане авто, за відповідним запитом це можна зробити. У рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста.

Фото: Тимур Ткаченко

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Опубліковано: 05 лютого 2025
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