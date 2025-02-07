"Укрзалізниця" запустить романтичні експреси до Дня закоханих для військовослужбовців та їхніх пар

14-16 лютого у Києві та Львові "Укрзалізниця" запустить "Потяг до тебе" ексклюзивно для військових.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Романтичні експреси повертаються, щоб створити незабутні враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів. Подорож на такому експресі триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі.

Коли буде відправлення:

14 лютого у Львові о 18:56 та Києві о 19:20;

15 та 16 лютого у Львові о 16:11 та 18:56, а у Києві о 15:15 та 19:20.

Квитки матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 334 грн у Львові та 504 грн у Києві.

Купити квитки можна буде виключно через застосунок Армія+ в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Знайти "Потяг до тебе" у застосунку Армія+ можна буде за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, із тематичною грою для двох. А ще безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та "Львівських круасанів" у Львові. Також заплановані приємні подарунки для тих пасажирів 14 лютого.

Якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" за добу до відправки кожного рейсу.