5 психологічних книг про взаємодію з військовими та ветеранами

Війна зводить стіни, які нам щодня доводиться долати. Серед таких стін – проблеми у комунікації між військовими та цивільними. Коли не знаєш, що сказати людині, яка пройшла пекло та повернулася з нього.

Для того, аби не нашкодити військовому словами, оминати тригерні теми та досягти взаємної етичної комунікації, зібрали для вас підбірку книг, що вчать спілкуватися з учасниками бойових дій.

“Плем'я”, Себастьян Юнґер

На війні солдати ігнорують політичні чи соціальні відмінності всередині свого взводу, однак після повернення до мирного життя потрапляють у суспільство, розколоте на конкуруючі касти. У своїй книжці Себастіан Юнґер пояснив, що справа не стільки в тому, що не так з ветеранами, скільки в тому, що не так з нами.

Книга допоможе переосмислити підхід до справ бійців та пояснить, чому ми сильніші, коли об’єднуємося, і як цього можна досягти у сучасному світі.

Автор книжки звертає увагу читача на те, що для ветеранів, які повернулися до мирного життя, надзвичайно важливо відчуття приналежності до спільноти, а не просто турбота та підтримка. Крім того, суспільство повинно докладати всіх зусиль, щоб допомогти бійцям у реабілітації, незалежно від складності їхнього шляху.

Видання буде корисним для громадських активістів, лідерів спільнот, чиновників, військових лікарів і психіатрів й усіх, кого торкнулась війна.

Видавництво: Наш Формат

Кількість сторінок: 128 с

Ціна: 330 грн

“Психологічна травма та шлях до видужання”, Джудіт Герман

Ця праця – результат двох десятиліть досліджень та клінічної роботи з жертвами сексуального насильства і насильства в сім’ї, а також з ветеранами бойових дій та жертвами політичного терору. У ній ідеться про відновлення зв’язків: між публічним та приватним просторами, між індивідом та громадою, між чоловіками та жінками. Книжка стане незамінною для психологів, психотерапевтів, лікарів і тих, хто, зазнавши насильства, шукає шлях до видужання.

За оцінкою The New York Times, книга вважається однією з найважливіших праць у сфері психіатрії, опублікованої з часів Зіґмунда Фройда.

Тема відновлення та повернення в поствоєнний контекст актуальна для учасників бойових дій, для яких реабілітація стає складним і тривалим процесом повторної імплементації у суспільство. Авторка радить, як зробити цей перехід максимально комфортним для обох сторін: як для військових, так і для цивільних.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 424 с

Ціна: 380 грн

“5 мов любові: військове видання. Секрети стійкості кохання”, Ґері Чепмен, Джослін Ґрін

Коли один з партнерів потрапляє на військову службу, життя обох людей у парі докорінно змінюється. Спілкування за звичними моделями вже не працює. Здається, що між партнером-цивільним та партнером-військовим починає пролягати глибока прірва непорозуміння. Ви немов спілкуєтеся різними мовами.

Аби цього не сталося (або для того, щоб виправити складну ситуацію), автори цього видання детально пояснюють, як спілкуватися з партнером/-кою військовою, аби зберегти стосунки на відстані, пройти разом усі випробування та не втратити одне одного.

Теорію про 5 мов любові: слова підтримки, якісний час разом, отримання подарунків, вчинки служіння й фізичний контакт – Ґері Чепрен разом із дружиною військового Джослін Ґрін адаптували для пар, які змушені жити в тривалій розлуці й тривогах через те, що є родинами військовослужбовців.

Видавництво: BookChef

Кількість сторінок: 224 с

Ціна: 340 грн

Серія психологічних посібників “Як ти, (...)?”

“Як ти, брате?” – волонтерський проєкт. Він покликаний зібрати найкращі практики того, як зберігати стосунки, відновлювати контакт та надавати підтримку одне одному під час війни, та поширити ці практики серед всіх українців, як військових, так і цивільних.

Серед тем, яким присвячені психологічні гайди – сучасний досвід того, що допомагає:

полегшити адаптацію,

зміцнити стосунки та допомогти справлятися з викликами і ветерану, і тим, хто адаптується разом з ним

комунікація з дітьми військових

травматичний досвід бойових дій та як його обговорювати

що варто і що не варто говорити тим, хто втратив близьку людину

алгоритм спілкування для пар, розділених війною

правила комунікації з військовими та навіть основи тактичної комунікації для цивільних.

Посібники можна отримати безкоштовно – завантажити на сайті , або ж замовити у друкованому вигляді.

Видавництво: волонтерський проєкт “Як ти, брате?”

Ціна: безоплатно в електронній версії/оплата за доставку “Нової пошти” для фізичного примірника

“Бій: Психологія і фізіологія воїна в часи війни та миру”, Дейв Ґроссман, Лорен Крістенсен

Книга, що дає можливість відчути та зрозуміти військових, відчути, з якими випробуваннями стикається їхнє тіло та психіка.

Читач дізнається:

про психологічну еволюцію бойових дій

про техніки, які сприяють ефективності військовослужбовців та їхній психологічній витривалості й допомагають вийти з токсичного середовища смертоносних боїв зміцнілими тілом та духом.

Також ви дізнаєтеся, що відбувається з людським тілом, нервовою системою, серцем, диханням, зором та слухом, з пам’яттю під впливом стресу в умовах смертельного зіткнення; що потрібно сучасним воїнам, щоб не дійти до нервового виснаження і продовжувати боротьбу, щоб вижити й перемогти.

Бонусом після прочитання формується алгоритм правильного, нетоксичного спілкування із військовими під час ротацій або остаточного повернення з війни до мирного життя.

Видавництво: Астролябія

Кількість сторінок: 720 с

Ціна: 620 грн