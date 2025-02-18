IKEA може повернутися в Україну в 2025 році

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Ірина Маймур
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Мережа ІКЕА планує повернутися в Україну вже у 2025 році. Остаточну дату компанія повідомить офіційно, але ритейлер уже активно готується до запуску.

Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і Blockbuster Mall Дмитро Лашин в коментарі для Інтерфакс-Україна.

За його словами, магазин ІКЕА в Києві вже готовий до роботи, але точні терміни залежать від ситуації в країні.

"Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій – в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові", – зазначив Лашин.

За його словами, ритейлер щоденно проводить оновлення магазину: здійснює клінінг, ремонт, змінює вивіски та вивозить старий товар.

Фото: Економічна правда

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Опубліковано: 18 лютого 2025
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