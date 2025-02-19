Куди піти у Києві 21-23 лютого: вірші Іздрика та квартирник у Будинку з зіркою на Хрещатику

Протягом 21-23 лютого у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких читання Юрія Іздрика, квартирник у Будинку з зіркою на Хрещатику, камерна мінімалістична опера "Стус: Перехожий", вечірки у Хвильовому та Brukxt, спеціальний показ польського фільму про війну в Україні.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

21 лютого відбудеться виступ диджея Taqaddam, а 23 лютого у рамках Вишевого марафону виступить Queen of havka, пісні якої зачіпають за живе, але без зайвого драматизму, та Iryn — молода артистка з Одеси, яка створює музику у жанрах RnB та Pop.



Правила прості: два артисти – дві банки для донатів. Голосуєш гривнею – той, хто набере більше, отримує сертифікат від Orange Music Production та місце в головному лайнапі великого фестивалю. Зібрані донати йдуть на ЗСУ.

Ціна: 21 лютого – вільний донат, 23 лютого – донат від 100 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 21 та 23 лютого з 19:00

Дана стрічка – це зворушлива й безкомпромісна оповідь про посвяту, відвагу та силу людського духу на основі реальних подій в охопленій війною Україні. Це розповідь про людей, змушених жити у нелюдські часи. Фільм жорсткий у формі, документальний за манерою, але глибокий за змістом.

Цього вечора також відбудеться зустріч із творчою командою фільму. Це можливість не лише переглянути стрічку, а й поставити питання режисерам та акторам, поділитися думками та знайти власні відповіді.

Ціна: вхід вільний

Де: Культурний кластер"Краків", Русанівська набережна, 12

Коли: 21 лютого 18:00

Учасники: DakhTrio: Софія Баскакова, Ігор Димов та Володимир Руденко.

З листів Василя Стуса до сина: "Людина існує не пізнанням (хоч — і пізнанням), не працею (хоч — і працею), не любов'ю (хоч — і нею).

Людина живе, щоб жити. Дуже неокреслено, але окресленіше не сказав ще ніхто. Намагайся зрозуміти інших людей, бачити в їхніх життях їхню правду, яку треба приймати, а не оспорювати. Отож, суди про людей не зі своєї позиції тільки, а й з їхньої. Ще краще — з кількох позицій. Для цього треба мати щедре серце. Живуть же по-своєму дерева і квіти, жаби і ластівки, щури і соколи. І претензій до них ніхто не ставить. Так і люди".

Ціна: 400 грн. Квитки на 21 лютого, квитки на 22 лютого

Де: ЦСМ "Дах", вул. Велика Васильківська, 136

Коли: 21 та 22 лютого 19:00

Програма:

19:20 - 20:20 – Дмитро Войтех (кларнет та вокал) та Іван Литвинов (електрогітара). Неймовірне поєднання класичного джазу та сучасного звучання. У цьому дуеті гармонійно переплітаються емоційність і технічність.

20:30 - 21:30 – Роман Корчевський (саксофон). Саксофон, що звучить на межі емоцій і техніки, створює неповторну атмосферу джазового натхнення.

Ціна: бронь столиків за посиланням

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 21 лютого 19:00

Експозиція досліджує взаємовплив сучасного мистецтва, культури дизайну, моди та мерчу. У просторі будуть представлені роботи Kinder Album, Тамари Турлюн, Віталія Кохана, Люсі Іванової та інших митців.

Ціна: вхід вільний

Де: Dasha Katsurina Studio + Showroom , Рейтарська, 8-5

Коли: 21 лютого 18:00

Субота

Тут можна буде випити українського вина, послухати живу музику та поговорити про культуру. На сцені — представники третьої хвилі української музики: Alice Change, Melliby, Nahaba, Black Inks та Htyvi.

Також буде розмова про історію з Крапка.Крапка, маркет незалежних українських брендів: аромати, свічки, одяг, сумки. А також майстер-клас із виготовлення свічок від Fire Rabbit та багато іншого.

Ціна: 350 грн. Квитки

Де: Будинок із зіркою на Хрещатику, 25

Коли: 22 лютого о 14:00

Рядки поезій Юрія Іздрика сповнені полум’яних емоцій та неймовірної магії слів. Цього вечора ви почуєте найсильніші твори митця та зануритеся в особливу атмосферу події. Це буде чесно, глибоко та чуттєво.

Ціна: від 490 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 22 лютого 19:00

Мета розпродажу зібрати 250 тисяч гривень для проєкту "Хата поруч", що об’єднує людей, яким потрібна допомога, та громади в Київській області, яким потрібні спеціалісти та працівники. Всі зібрані гроші будуть направлені на покупку ще одного помешкання, а це означає, що ще одна родина ВПО матиме власний дім.

Ціна: вхід вільний

Де: Шоурум W8less, вул. Олеся Гончара, 88

Коли: 22-23 лютого 12:00

Неділя

Цього вечора проєкт Brukxt святкує свій День народження. Йому виповнюється 2 роки. Буде проєктор, багато ламаної музики та ностальгічного настрою.

Лайн-ап:

Igor Zadorozhnyi

Sominaryst b2b Guydar

Taqaddam b2b Bey O Bey

Ціна: донат від 200 грн

Де: Brukxt, вул. Кудравська, 16А

Коли: 23 лютого 17:00

Фото: alice_change, krytotyt.music, biosbassevent, Тарас Кімчак