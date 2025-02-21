Співзасновник Monobank запустив застосунок Walkable для любителів прогулянок містом

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський представив мобільний застосунок Walkable для тих, хто любить прогулянки.

Програма допомагає відстежувати відвідані райони та мотивує користувачів відкривати нові місця.

Walkable працює за принципом інтерактивної 3D-мапи: під час прогулянки вже відвідані місця позначаються жовтим кольором, а невідвідані залишаються сірими. Великі міста поділені на райони, і користувачі можуть бачити, які з них вони вже дослідили. Також є можливість додавати друзів і змагатися, хто відкриє більше місць за тиждень.

Ідея застосунку з’явилася під час пандемії, коли прогулянки стали однією з небагатьох доступних розваг. Рогальський вирішив створити інструмент, який допоможе людям відстежувати свої маршрути та робити піші прогулянки цікавішими.

Розробкою Walkable займалася команда з п’яти осіб: два українські студенти з Лондона, два iOS-розробники та дизайнер. Проєкт фінансувався за власні кошти.

Наразі застосунок доступний лише для iOS , але в майбутньому його можуть адаптувати для Android.