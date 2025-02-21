Співзасновник Monobank запустив застосунок Walkable для любителів прогулянок містом

260
Ірина Маймур
share share

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський представив мобільний застосунок Walkable для тих, хто любить прогулянки.

Програма допомагає відстежувати відвідані райони та мотивує користувачів відкривати нові місця.

Walkable працює за принципом інтерактивної 3D-мапи: під час прогулянки вже відвідані місця позначаються жовтим кольором, а невідвідані залишаються сірими. Великі міста поділені на райони, і користувачі можуть бачити, які з них вони вже дослідили. Також є можливість додавати друзів і змагатися, хто відкриє більше місць за тиждень.

Ідея застосунку з’явилася під час пандемії, коли прогулянки стали однією з небагатьох доступних розваг. Рогальський вирішив створити інструмент, який допоможе людям відстежувати свої маршрути та робити піші прогулянки цікавішими.

Розробкою Walkable займалася команда з п’яти осіб: два українські студенти з Лондона, два iOS-розробники та дизайнер. Проєкт фінансувався за власні кошти.

Наразі застосунок доступний лише для iOS, але в майбутньому його можуть адаптувати для Android.

Фото: Jamie Street/Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 лютого 2025
share share
Дивіться, як у Львові реставрували історичний фасад будинку Дивіться, як у Львові реставрували історичний фасад будинку Проєкт української студії Sivak+Partners здобув міжнародну архітектурну премію від ArchDaily Проєкт української студії Sivak+Partners здобув міжнародну архітектурну премію від ArchDaily На Хрещатику закрився останній кіоск з друкованою пресою На Хрещатику закрився останній кіоск з друкованою пресою Пірс, амфітеатр та інклюзивні зони: яким може бути парк у Луцьку за 50 млн гривень Пірс, амфітеатр та інклюзивні зони: яким може бути парк у Луцьку за 50 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.