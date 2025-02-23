Акція Stand With Ukraine відбудеться по всьому світу до річниці повномасштабного вторгнення

До третьої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого по всьому світі відбудеться акція Stand With Ukraine.

Про це повідомив Свiтовий Конґрес Українців.

Вже зареєстровано понад 1020 подій у 662 містах 78 країн. Українців та громадські організації по всьому світі закликають долучатися до події. Більше інформації можна знайти на сайті акції, зареєструвати нову та завантажити необхідні афіші, банери та інші матеріали.

Також 24 лютого, о 18:00 за місцевим часом, українські громади по всьому світу увімкнуть сигнал повітряної тривоги у рамках глобальної кампанії акція "Всесвітня тривога", яка стане нагадуванням світу про те, що війна росії проти України триває.